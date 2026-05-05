Công an Hưng Yên bắt Trương Văn Hải, thu hơn 1,4 kg ma túy cùng súng đạn

Chiều 5.5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Hải (52 tuổi, trú P.Mỹ Hào, Hưng Yên) về tội mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 4 điều 251 bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 17.4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tang Hải đang cất giấu số lượng lớn ma túy tại nhà để bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn P.Mỹ Hào và lân cận.

Quá trình bắt giữ, cảnh sát thu giữ 3 bánh heroin và các loại ma túy methaphetamine (ma túy đá), ma túy tổng hợp ketamine, MDMA (kẹo) tổng trọng lượng hơn 1,4 kg.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 1 hộp tiếp đạn và 7 viên đạn.

Làm việc với cảnh sát, Hải khai nhận vừa ra tù, chưa có việc làm ổn định nên mua số ma túy kể trên từ Sơn La về Hưng Yên bán kiếm lời. Khẩu súng Hải mua từ tháng 1 vừa qua để dùng trong quá trình mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Hải từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản; 1 tiền án về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ thêm các đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.