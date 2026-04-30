Công an Hưng Yên bắt bị can tiếp tay nạp hơn 2 tỉ đồng/ngày cho ‘con bạc’

Ngày 30.4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Hà Văn Huynh (36 tuổi, trú xã Vĩnh Lại, Hải Phòng) về tội tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2 điều 322 bộ luật Hình sự.

Hà Văn Huynh tại cơ quan điều tra ẢNH: ĐỨC PHƯỚC

Quá trình điều tra, PC01 Công an tỉnh Hưng Yên xác định khoảng tháng 5.2025, Huynh sang Campuchia tham gia tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Quá trình này, Huynh được các đối tượng bên Campuchia phân công nhiệm vụ nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trực tuyến trên các trang web đánh bạc.

Cảnh sát đã làm rõ Huynh nhận hơn 2 tỉ đồng mỗi ngày từ những người đánh bạc để nạp vào các tài khoản trực tuyến.

Đến khoảng tháng 11.2025, Huynh chuyển sang làm chăm sóc khách hàng, hỗ trợ người tham gia đánh bạc gặp các vấn đề về trò chơi, tài khoản đánh bạc với mức lương 900 USD/tháng.

PC01 Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây này.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, với sự phát triển của công nghệ, tội phạm đánh bạc đang có xu hướng thay đổi từ đánh bạc trực tiếp sang trực tuyến. Thủ đoạn này tinh vi, khó phát hiện và truy vết hơn. Song, cơ quan này khẳng định mọi hành vi đánh bạc đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.