Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an Hưng Yên bắt bị can tiếp tay nạp hơn 2 tỉ đồng/ngày cho ‘con bạc’

Trần Cường
Trần Cường
30/04/2026 11:16 GMT+7

Mỗi ngày, từ Campuchia, Hà Văn Huynh nhận hơn 2 tỉ đồng từ những 'con bạc' để nạp vào tài khoản trực tuyến cho họ tham gia cá cược trên các trang web đánh bạc.

Ngày 30.4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Hà Văn Huynh (36 tuổi, trú xã Vĩnh Lại, Hải Phòng) về tội tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2 điều 322 bộ luật Hình sự.

Công an Hưng Yên bắt người hỗ trợ nạp hơn 2 tỉ đồng/ngày cho ‘con bạc’ - Ảnh 1.

Hà Văn Huynh tại cơ quan điều tra

ẢNH: ĐỨC PHƯỚC

Quá trình điều tra, PC01 Công an tỉnh Hưng Yên xác định khoảng tháng 5.2025, Huynh sang Campuchia tham gia tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Quá trình này, Huynh được các đối tượng bên Campuchia phân công nhiệm vụ nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trực tuyến trên các trang web đánh bạc.

Cảnh sát đã làm rõ Huynh nhận hơn 2 tỉ đồng mỗi ngày từ những người đánh bạc để nạp vào các tài khoản trực tuyến.

Đến khoảng tháng 11.2025, Huynh chuyển sang làm chăm sóc khách hàng, hỗ trợ người tham gia đánh bạc gặp các vấn đề về trò chơi, tài khoản đánh bạc với mức lương 900 USD/tháng.

PC01 Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây này.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, với sự phát triển của công nghệ, tội phạm đánh bạc đang có xu hướng thay đổi từ đánh bạc trực tiếp sang trực tuyến. Thủ đoạn này tinh vi, khó phát hiện và truy vết hơn. Song, cơ quan này khẳng định mọi hành vi đánh bạc đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Tin liên quan

Hưng Yên: Khởi tố Phó giám đốc bệnh viện tiếp tay trục lợi tiền bảo hiểm

Hưng Yên: Khởi tố Phó giám đốc bệnh viện tiếp tay trục lợi tiền bảo hiểm

Trong vụ án trục lợi chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Manulife Việt Nam, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 9 bác sĩ, trong đó có Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc trực tuyến Tổ chức đánh bạc Công an tỉnh Hưng Yên campuchia Phạm tội từ Campuchia Hà Văn Huynh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận