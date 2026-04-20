Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hưng Yên: Khởi tố 3 người cho thuê tài khoản ngân hàng để tổ chức đánh bạc

Trần Cường
20/04/2026 16:19 GMT+7

Công an tỉnh Hưng Yên xác định 3 bị can đã cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng để dùng vào mục đích tổ chức đánh bạc qua mạng, qua đó hưởng lợi 318 triệu đồng.

Chiều 20.4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can ở nhiều địa phương về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet với số tiền lớn.

Hưng Yên: Khởi tố 3 người cho thuê tài khoản ngân hàng để tổ chức đánh bạc- Ảnh 1.

11 bị can trong vụ án

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong đó, Đoàn Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Thọ Ngọc, Thanh Hóa), Ngô Thị Thu Hà (42 tuổi, trú xã Văn Môn, Bắc Ninh) và Đỗ Xuân Thành (33 tuổi, trú xã Chất Bình, Ninh Bình) bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc.

Các bị can Trần Duy Khánh (37 tuổi, trú xã Quang Hưng, Hưng Yên), Phạm Tuấn Dũng (27 tuổi, trú xã Vũ Tiên, Hưng Yên), Phạm Hồng Bách (41 tuổi, trú xã Hưng Hà, Hưng Yên), Trần Thị Lan (58 tuổi, trú P.Thái Bình, Hưng Yên), Bùi Đắc Nam (36 tuổi, trú xã Xuân Hòa, Thanh Hóa), Phạm Văn Tới (29 tuổi, trú xã Thần Khê, Hưng Yên), Trần Văn Bộ (36 tuổi, trú xã Vật Lại, Hà Nội) và Đặng Cao Mạnh (33 tuổi, trú xã Tây Phương, Hà Nội) cùng bị khởi tố tội đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, Đoàn Văn Tùng, Ngô Thị Thu Hà và Đỗ Xuân Thành đã có hành vi cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để dùng vào mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng trên trang cá cược trực tuyến "QQ88".

Công an tỉnh Hưng Yên xác định, tổng số tiền 3 bị can này hưởng lợi từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng lên tới 381 triệu đồng.

Ở nhóm tội đánh bạc, Công an tỉnh Hưng Yên xác định các bị can này đã đánh bạc qua mạng với tổng số tiền lên tới 8,4 tỉ đồng.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án.

Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể lãnh 7 năm tù

Công an TP.HCM cảnh báo việc mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng cho đối tượng khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự đến 7 năm tù.

Khám phá thêm chủ đề

Hưng Yên cho thuê tài khoản ngân hàng đánh bạc tội phạm mạng đánh bạc trực tuyến campuchia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận