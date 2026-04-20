Hưng Yên: Khởi tố 3 người cho thuê tài khoản ngân hàng để tổ chức đánh bạc

Chiều 20.4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can ở nhiều địa phương về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet với số tiền lớn.



Trong đó, Đoàn Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Thọ Ngọc, Thanh Hóa), Ngô Thị Thu Hà (42 tuổi, trú xã Văn Môn, Bắc Ninh) và Đỗ Xuân Thành (33 tuổi, trú xã Chất Bình, Ninh Bình) bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc.

Các bị can Trần Duy Khánh (37 tuổi, trú xã Quang Hưng, Hưng Yên), Phạm Tuấn Dũng (27 tuổi, trú xã Vũ Tiên, Hưng Yên), Phạm Hồng Bách (41 tuổi, trú xã Hưng Hà, Hưng Yên), Trần Thị Lan (58 tuổi, trú P.Thái Bình, Hưng Yên), Bùi Đắc Nam (36 tuổi, trú xã Xuân Hòa, Thanh Hóa), Phạm Văn Tới (29 tuổi, trú xã Thần Khê, Hưng Yên), Trần Văn Bộ (36 tuổi, trú xã Vật Lại, Hà Nội) và Đặng Cao Mạnh (33 tuổi, trú xã Tây Phương, Hà Nội) cùng bị khởi tố tội đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, Đoàn Văn Tùng, Ngô Thị Thu Hà và Đỗ Xuân Thành đã có hành vi cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để dùng vào mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng trên trang cá cược trực tuyến "QQ88".

Công an tỉnh Hưng Yên xác định, tổng số tiền 3 bị can này hưởng lợi từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng lên tới 381 triệu đồng.

Ở nhóm tội đánh bạc, Công an tỉnh Hưng Yên xác định các bị can này đã đánh bạc qua mạng với tổng số tiền lên tới 8,4 tỉ đồng.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án.