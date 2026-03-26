4 thanh niên mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, sang Campuchia 'gọi điện lừa đảo'

Ngày 26.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (21 tuổi, trú tại Hải Phòng) mức án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, tòa tuyên 3 bị cáo Tạ Anh Trường (21 tuổi), Lê Quang Khải (21 tuổi) và Nguyễn Tuấn Cảnh (30 tuổi, đều trú tại Hải Phòng) từ 13 - 14 năm tù.

Nhóm bị cáo tại tòa ngày 26.3 ẢNH: PHÚC BÌNH

Cáo trạng thể hiện, cả 4 bị cáo vốn không có công ăn việc làm. Khoảng tháng 7.2024, nhóm này được Nguyễn Chí Công (26 tuổi, trú cùng địa phương) rủ sang Campuchia làm việc với mức lương 25 triệu đồng/tháng.

Trước khi xuất cảnh, Công đưa điện thoại di động, yêu cầu mỗi người tự mua SIM, đến nhiều ngân hàng mở tài khoản và đăng ký dịch vụ internet banking.

Ngày 18.7.2024, Công đưa cả 4 người vào TP.HCM, từ đây xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Tại nước láng giềng, các bị cáo được đưa đến sinh sống trong một tòa nhà thuộc khu "Tam Thái Tử". Một nhóm đối tượng người Trung Quốc yêu cầu các bị cáo nộp lại điện thoại, cung cấp tài khoản số ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng rồi phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn mà ổ nhóm lừa đảo này sử dụng là giả danh cán bộ các cơ quan chức năng như nhân viên bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm và hướng dẫn liên hệ với công an để giải quyết, thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự.

Chúng còn giả danh cán bộ công an các xã, phường, quận, huyện (cũ) hoặc cán bộ trung tâm hành chính công gọi điện cho các bị hại ở Việt Nam hướng dẫn cài đặt ứng dụng, truy cập vào một số đường link để đăng ký làm căn cước công dân cho con, làm thủ tục định danh điện tử, kê khai thông tin cá nhân, làm thủ tục định danh xe ô tô…

Quá trình trao đổi, các đối tượng yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 - 12.000 đồng nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại. Tiền lừa đảo chiếm đoạt được chuyển vào các tài khoản của Hải, Trường, Khải và Cảnh.

Theo cáo buộc, nhóm Hải, Trường, Khải và Cảnh làm việc liên tục từ 8 giờ đến 23 giờ hàng ngày, chia làm 2 ca, mỗi ca 2 người. Nhiệm vụ của các bị cáo là xác thực sinh trắc học khuôn mặt cho các đối tượng người Trung Quốc, nhằm chuyển khoản số tiền chiếm đoạt được sau khi lừa các bị hại là người Việt Nam.

Các đối tượng người Trung Quốc sau đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, yêu cầu các bị cáo xác thực khuôn mặt để chuyển tiền sang các tài khoản khác.

Đến ngày 22.8.2024, các tài khoản ngân hàng của 4 bị cáo bị phong tỏa, không thể giao dịch. Nhóm người Trung Quốc cho các bị cáo trở về Việt Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Bằng phương thức và thủ đoạn đã nêu, từ ngày 22.7 đến 22.8.2024, bốn bị cáo cùng đồng phạm đã thực hiện 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,3 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Đối với những người đưa nhóm bị cáo sang Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo không biết nhân thân và không có thông tin về những người này, nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ theo quy định.