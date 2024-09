Dùng sim rác, đóng 2 vai để gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 30.9, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan hành vi lừa đảo của các nghi phạm Lê Quang Tiền (ngụ TX.Giá Rai, Bạc Liêu) và Lý Hạnh Nhân (ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau); đồng thời, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an H.Long Mỹ và Công an TP.Vị Thanh để điều tra theo thẩm quyền.

Nghi phạm Lê Quang Tiền tại cơ quan công an ẢNH: N.T

Theo điều tra ban đầu, tháng 9, ông D.Đ (48 tuổi, ngụ H.Long Mỹ, Hậu Giang) nhận điện thoại của một người tượng tự xưng là B.L. Người này nói trước đây có kéo điện cho ông và có người quen làm trong công ty xổ số kiến thiết. Vì vậy, B.L biết trước kết quả xổ số và sẽ cho ông Đ. kết quả, yêu cầu ông chuyển tiền trước.

Lát sau, có người gọi điện đến nói đang làm ở công ty xổ số kiến thiết nên ông Đ. tin, chuyển cho L. 37 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, L. tắt điện thoại.

Cùng thời gian này, chị N.T.K.K (34 tuổi, ngụ P.4, TP.Vị Thanh) quen một người trên mạng xã hội, đang bán sữa với giá rẻ. Chị K. đặt mua số lượng khá lớn và được yêu cầu đặt cọc. Vài phút sau, có người gọi điện thoại nói nhà xe đã nhận được thùng sữa và người nhận là chị K. Chị K. chuyển tiền cọc 51,5 triệu đồng cho đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau khi chuyển tiền, người này khóa máy.

Nghi phạm Lý Hạnh Nhân ẢNH: N.T

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang xác minh, làm rõ 2 nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên. Theo đó, nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo ông Đ. là Lê Quang Tiền; còn nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chị K. là Lý Hạnh Nhân.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tiền và Nhân khai nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo. Thủ đoạn của cả hai là sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội ẩn danh và tài khoản ngân hàng không chính chủ làm công cụ, phương tiện. Tiền và Nhân đóng 2 vai để tạo lòng tin với bị hại.