Hậu Giang: Khởi tố vụ án nhóm côn đồ dùng dao tự chế chém 2 người trọng thương

Ngày 14.9, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ nhóm côn đồ dùng dao tự chế tấn công 2 người khác đang ngồi cà phê trên địa bàn H.Châu Thành (Hậu Giang).

Đồng thời, cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các nghi phạm đã bị bắt giữ hoặc ra đầu thú, gồm: K' Sa Mo (47 tuổi, ngụ P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Trương Văn Tuấn Thanh (23 tuổi), Nguyễn Vũ Trường (29 tuổi), Trần Văn Thắng (26 tuổi), Quách Võ Văn Lộc (20 tuổi), Nguyễn Nhựt Minh (24 tuổi), Lê Hoàng Hưng (24 tuổi), Nguyễn Vũ Khanh (35 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành, Hậu Giang).

Các nghi phạm của vụ án ẢNH: CACC

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 10.9, ông N.T.N (ngụ xã Phú Tân, H.Châu Thành, Hậu Giang) và ông N.H.P (ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) đang ở một quán cà phê thì bất ngờ bị một nhóm 17 người dùng dao tự chế tấn công. Hậu quả, ông P. bị đa chấn thương, ông N. bị nhiều vết thương gây hiểm đến tính mạng được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Công an H.Châu Thành có mặt tại hiện trường và lực lượng trinh sát hình sự tiến hành truy xét.

Sau 9 giờ xảy ra vụ việc, nghi phạm chủ mưu, cầm đầu là K' Sa Mo đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Cần Thơ. Sau đó, lực lượng trinh sát hình sự tiếp tục tổ chức truy bắt các nghi phạm còn lại. Nhận thấy không thể tiếp tục lẩn trốn nên 7 nghi phạm liên quan tới vụ án lần lượt ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận do trước đó có mâu thuẫn với ông N. và ông P. nên K' Sa Mo đã rủ đồng bọn chuẩn bị hung khi đi đến địa điểm nói trên để chém người rồi bỏ trốn.

Các hung khí được nhóm nghi phạm dùng để gây án ẢNH: CACC

Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị ai có thông tin liên quan đến vụ án và các nghi phạm gây án thì thông báo ngay cho lực lượng chức năng. Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu các nghi phạm gây án còn đang lẩn trốn đến trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện, vụ án này đang được Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.