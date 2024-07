Côn đồ kéo nhau đi chém người: Khởi tố 7 bị can

Ngày 8.7, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can rủ nhau đi chém người là Đặng Khánh Toàn, Đoàn Minh Quân (cùng 18 tuổi, cùng ngụ H.Quảng Ninh, Quảng Bình), Đặng Xuân Toàn (20 tuổi), Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Đức Thành Vinh (cùng ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Lê Trần Anh Duy (cùng 19 tuổi), Hoàng Thanh Hậu (18 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).



Trong đó Đoàn Minh Quân, Huỳnh Gia Huy bị cấm đi khỏi nơi cư trú, còn lại 5 côn đồ bị bắt tạm giam, cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, tối 3.7, các bị can điều khiển xe máy, cùng với một số côn đồ khác đến uống nước ở quán gần Trung tâm Hành chính Q.Liên Chiểu.

Cả nhóm hẹn 1 giờ sáng 4.7 tụ tập tại cầu vượt ngã ba Huế để đi chém "nhóm làng chài" tại P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà).

Các côn đồ bị triệu tập sau vụ gây rối, chém người NGUYỄN TÚ

Biết "nhóm làng chài" đông người, Đặng Khánh Toàn nhờ Hoàng Thanh Hậu huy động thêm người trong "nhóm xóm chùa" của Hậu cùng nhập nhóm. Hậu lôi kéo thêm khoảng 10 côn đồ cùng tham gia.

Khoảng 1 giờ ngày 4.7, cả hai nhóm gặp nhau tại đường Lý Thái Tông (Q.Thanh Khê), lúc này, tổng cộng khoảng 30 côn đồ, mang theo hơn 10 cây dao phóng lợn, mã tấu và một số đao kiếm tự chế.

Cả nhóm di chuyển sang Q.Sơn Trà để tìm "nhóm làng chài", trên đường đi, nhóm này dàn hàng ngang xe máy, la hét, nẹt pô để ghi hình, gửi cho nhóm đối thủ nhằm mục đích hăm dọa. Khi đến đường Thái Thị Bôi (Q.Thanh Khê), cả nhóm thì bị lực lượng tuần tra đêm P.Chính Gián (Q.Thanh Khê) phát hiện, truy đuổi.

Cả nhóm chia nhiều hướng bỏ chạy, riêng Đặng Khánh Toàn chở Đoàn Minh Quân bị lực lượng công an bắt giữ được, đưa về trụ sở để làm rõ.

Trong những ngày sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đã truy xét, lần lượt bắt giữ nhiều côn đồ. Ngoài 7 bị can trên, Công an quận đã triệu tập nhiều thanh thiếu niên khác để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm.