Đà Nẵng: Bắt tạm giam thêm 18 côn đồ chém người dã man

Chiều 20.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can côn đồ gây ra 2 vụ chém người dã man dù nạn nhân không liên quan đến mâu thuẫn mà các côn đồ này đang muốn "giải quyết".



Theo điều tra, do mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa các nhóm thanh thiếu niên, ngày 23.6.2022, Phạm Công Long (20 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) huy động lực lượng đi chém nhau với nhóm thanh niên ở P.Mân Thái (Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng.

Nhóm Long gồm Nguyễn Anh Tín, Phan Trường Vũ, Võ Minh Nhật Tuyên, Mai Xuân Thái, Ngô Nhật Hào, Trần Công Hiếu, Phạm Ngọc Hưng, Phạm Tấn Lít, Lê Trần Huy Hậu, Trần Quốc Tâm, Phan Tá Nam, Tống Văn Lương, Nguyễn Đình Chiêu và một số người khác (từ 16 đến 19 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Nhóm Long chuẩn bị nhiều hung khí như ba chĩa, dao tự chế, vỏ chai bia làm bom xăng... rồi kéo nhau qua Q.Sơn Trà để tìm đối thủ thuộc nhóm Mân Thái.

Đến cầu sông Hàn (phía P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), nhóm Long gặp Đ.P.D (19 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) và C.D.K (15 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đang sửa xe trên vỉa hè.

Long nhìn nhầm 2 thanh thiếu niên này là nhóm Mân Thái nên hô hào đồng bọn truy sát với nhiều vết chém chí mạng vào các vùng trọng yếu của cơ thể. Hậu quả, D. thương tích 25%, K. thương tích 9%.

Sau khi biết chém nhầm người và bị công an truy xét, nhóm Long án binh bất động một thời gian. Đến tháng 10.2022, Long vẫn ôm hận cũ với nhóm Mân Thái nên lại kéo đồng bọn và huy động thêm nhóm Hòa An (Q.Cẩm Lệ) do Mai Thanh Tuấn (20 tuổi, ngụ P.Hòa An) cầm đầu tiếp tay.

Khuya 18.10.2022, hai nhóm mang theo hung khí như dao, cây ba chĩa… kéo qua P.Mân Thái. Long và Tuấn dặn dò 27 côn đồ "gặp đâu chém đó". Đến đường Chu Huy Mân (P.Mân Thái), thấy anh N.P.M.L điều khiển xe máy chở anh Đ.V.L trên đường. Dù 2 người này không liên quan nhưng Long vẫn chỉ đạo cả nhóm xông vào chém người dã man. Hậu quả, anh Đ.V.L thương tích 28%, anh N.P.M.L thương tích 1%.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng và Công an Q.Sơn Trà đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Công Long, Trần Quốc Tâm, Võ Minh Nhật Tuyên, Lê Trường Vũ, Mai Thanh Tuấn, Lưu Quang Sang, Võ Thanh Toàn về tội giết người và gây rối trật tự công cộng; khởi tố Nguyễn Tấn Lực về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Bao gồm: Nguyễn Anh Tín, Huỳnh Nhật Long, Huỳnh Quốc Huy, Phạm Ngọc Hưng, Lê Trần Huy Hậu, Nguyễn Đình Chiêu, Phan Tá Tam, Tống Văn Lương, Trần Quốc Quý, Cái Phạm Viết Toàn, Nguyễn Tấn Lực, Trương Văn Hoàng, Nguyễn Kim Pháp, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Phước Trường Giang, Bùi Văn Toản, Phan Quốc Việt Cường, Nguyễn Hoàng Anh.

Ngoài ra, một số bị can bị cấm rời khỏi nơi cư trú, đồng thời cơ quan điều tra tiếp tục truy xét các nghi phạm còn lại.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đây là vụ chém người liên quan đến các băng nhóm thanh thiếu niên côn đồ gây xôn xao dư luận, quy mô vụ án tương đối lớn, đã khởi tố hàng chục bị can ngông cuồng, xem thường pháp luật và tính mạng người khác, tính chất manh động, cần phải xử lý nghiêm minh.

Do đó, dù quá trình điều tra kéo dài gần 2 năm, các mắt xích nghi phạm phức tạp, số lượng người liên quan cần xác minh và làm rõ rất nhiều... nhưng các điều tra viên vẫn quyết tâm truy xét không để bỏ lọt tội phạm.