Tiền Giang: Truy tố 44 bị can gây rối trật tự công cộng

Ngày 26.1, tin từ Viện KSND H.Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, vừa tống đạt quyết định truy tố 44 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn huyện này.

Các bị can nghe đọc quyết định truy tố BẮC BÌNH

Theo cáo trạng của Viện KSND H.Tân Phước, ngày 17.4.2023, Công an H.Tân Phước tiếp nhận tin báo của người dân về việc có hàng chục người mang theo hung khí, chạy xe máy trên tỉnh lộ 867 (đoạn thuộc xã Phước Lập, H.Tân Phước), gây mất an ninh trật tự. Công an H.Tân Phước nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Đến ngày 18.4.2023, Công an H.Tân Phước làm việc với 44 thanh thiếu niên, độ tuổi từ 16 đến 18, cư trú tại H.Tân Phước, H.Châu Thành, TX.Cai Lậy và TX.Gò Công (Tiền Giang). Đồng thời, kiểm tra, thu giữ nhiều hung khí như: dao, ống tuýp sắt,... và 12 xe máy, 25 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 12.4.2023, Huỳnh Nhựt Trường (ngụ xã Nhị Bình, H.Châu Thành) và Nguyễn Văn Khánh Duy (19 tuổi, ngụ xã Điềm Hy, H.Châu Thành, Tiền Giang) lên mạng xã hội thách thức đánh nhau.

Sau đó, hai bên hẹn đến khu vực cầu vượt cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn thuộc xã Phước Lập, H.Tân Phước) đánh nhau. Khi đi, những người trong nhóm mang theo hung khí, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, lấn trái đường, nẹt pô, la hét, dùng điện thoại di động ghi hình, phát trực tiếp lên mạng xã hội, gây mất an ninh trật tự, làm cho người dân sinh sống xung quanh lo lắng.

Theo Viện KSND H.Tân Phước, việc xử lý nghiêm 44 bị can có hành vi gây rối trật tự công cộng có tác dụng răn đe những thanh thiếu niên thích lêu lổng, tụ tập với các thành phần xấu.