Bắt tạm giam chủ hụi ở Cà Mau lừa đảo hơn 2 tỉ đồng

Gia Bách
25/03/2026 19:13 GMT+7

Lợi dụng lòng tin của người dân nông thôn, một chủ hụi tại Cà Mau tự ý hốt hụi, bán hụi để chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 25.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ hụi Nguyễn Bạch Vân (48 tuổi, ngụ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ hụi Nguyễn Bạch Vân ở Cà Mau bị bắt vì lừa đảo hơn 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Chủ hụi Nguyễn Bạch Vân thời điểm bị bắt tạm giam

ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2022, Nguyễn Bạch Vân đứng ra tổ chức nhiều dây hụi theo hình thức hụi tháng, thu hút nhiều người dân tại xã Đầm Dơi và xã Tạ An Khương tham gia góp hụi nhằm hưởng tiền hoa hồng.

Phần lớn, hụi viên là người dân khu vực nông thôn, tham gia trên cơ sở quen biết và tin tưởng. Lợi dụng điều này, Vân đã thực hiện hành vi gian dối, tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi, đồng thời bán hụi để chiếm đoạt số tiền trên 2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Bạch Vân không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người dân, mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, vụ án liên quan chủ hụi Nguyễn Bạch Vân chiếm đoạt tiền của hụi viên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý.

Hứa tặng xe SH để lôi kéo hụi viên, chủ hụi lừa đảo hơn 14 tỉ đồng

