Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Hứa tặng xe SH để lôi kéo hụi viên, chủ hụi lừa đảo hơn 14 tỉ đồng

Trần Ngọc
Trần Ngọc
10/03/2026 17:05 GMT+7

Hứa hẹn tặng xe SH Mode cho hụi viên, chủ hụi Nguyễn Thị Nga (59 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.

Trong 2 ngày 9 và 10.3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (59 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, tỉnh An Giang) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nga là chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 14,3 tỉ đồng của các hụi viên.

Chủ hụi Nguyễn Thị Nga lừa đảo hơn 14 tỉ đồng tại An Giang - Ảnh 1.

Chủ hụi Nguyễn Thị Nga bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang phạt 17 năm tù

ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016, Nguyễn Thị Nga thông qua các mối quan hệ xã hội, trực tiếp đứng ra làm chủ nhiều dây hụi để hưởng tiền hoa hồng. Đến khoảng tháng 6.2018 do có nhiều hụi viên hốt hụi, nhưng không đóng "hụi chết", đồng thời Nga sử dụng tiền của các hụi viên để mua sắm tài sản và tiêu xài cá nhân, dẫn đến không còn khả năng thanh toán tiền cho các hụi viên hốt hụi, nên Nga nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên để duy trì các dây hụi.

Qua đó, Nga mở thêm nhiều dây hụi, cho nhiều người tham gia và tự thêm nhiều tên hụi viên khống (không có người thật chơi hụi) vào các dây hụi. Đến kỳ khui hụi, lợi dụng một số hụi viên không đến bỏ thăm, Nga đã tự ý lấy tên hụi viên không đến bỏ thăm hoặc những tên khống do Nga tự đặt ra để hốt hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên. 

Ngoài ra, nhằm mục đích thu hút nhiều hụi viên tham gia chơi để chiếm đoạt được nhiều tiền hơn, Nga đã đưa ra chương trình tặng xe máy SH Mode nếu hụi viên nào mua từ 2 phần hụi của dây hụi 10 triệu đồng (có giá trị 200 đến 250 triệu đồng). Tháng 1.2019, Nga đang làm chủ 131 dây hụi chưa kết thúc, nhưng không còn khả năng thanh toán nên tuyên bố vỡ hụi.

Chủ hụi Nguyễn Thị Nga lừa đảo hơn 14 tỉ đồng tại An Giang - Ảnh 2.

Rất đông nạn nhân của Nguyễn Thị Nga tham dự phiên tòa

ẢNH: CTV

Trong thời gian khoảng 3 năm làm chủ hụi, bị cáo Nga đã ghi khống 761 phần hụi để chiếm đoạt tiền 1.035 phần hụi của các hụi viên chưa hốt. Đồng thời, lấy tên của các hụi viên khác hốt 5 phần hụi chiếm đoạt của 199 hụi viên, với tổng số tiền trên 14,3 tỉ đồng. Sau khi có đơn tố cáo của các hụi viên bị Nga lừa đảo, đến ngày 7.5.2025, Nga bị Công an tỉnh An Giang khởi tố để điều tra.

Ngoài nhận mức án nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang còn buộc Nga có trách nhiệm trả lại cho các bị hại số tiền mà Nga đã chiếm đoạt.

Tin liên quan

An Giang: Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng

An Giang: Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam một chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng của các hụi viên.

Khám phá thêm chủ đề

chủ hụi lừa đảo AN GIANG chủ hụi lừa đảo tặng xe SH
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận