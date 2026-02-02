Bắt chủ hụi ở Cà Mau lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng

Ngày 2.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hụi Trần Bích Diễm (42 tuổi, ngụ ấp 4, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, dù rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, Diễm vẫn đứng ra làm chủ hụi. Từ đây, Diễm nảy sinh ý định gian dối, lợi dụng việc các hụi viên không trực tiếp giám sát khâu bỏ thăm hốt hụi để tự định thăm hốt hụi trái quy định.

Chủ hụi Trần Bích Diễm thời điểm nghe đọc lệnh bắt tạm giam ẢNH: CACC

Bằng thủ đoạn này, Diễm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn gần 900 triệu đồng của các hụi viên để choàng lấp các dây hụi khác, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Bích Diễm đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 bộ luật Hình sự, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ chủ hụi lừa đảo theo quy định của pháp luật.