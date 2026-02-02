Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt chủ hụi ở Cà Mau lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng

Gia Bách
Gia Bách
02/02/2026 08:38 GMT+7

Dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng của hụi viên, chủ hụi Trần Bích Diễm (ngụ Cà Mau) bị bắt tạm giam.

Ngày 2.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hụi Trần Bích Diễm (42 tuổi, ngụ ấp 4, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, dù rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, Diễm vẫn đứng ra làm chủ hụi. Từ đây, Diễm nảy sinh ý định gian dối, lợi dụng việc các hụi viên không trực tiếp giám sát khâu bỏ thăm hốt hụi để tự định thăm hốt hụi trái quy định.

Chủ hụi ở Cà Mau bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng - Ảnh 1.

Chủ hụi Trần Bích Diễm thời điểm nghe đọc lệnh bắt tạm giam

ẢNH: CACC

Bằng thủ đoạn này, Diễm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn gần 900 triệu đồng của các hụi viên để choàng lấp các dây hụi khác, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Bích Diễm đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 bộ luật Hình sự, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ chủ hụi lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Bắt giam bị can làm giả 93 hóa đơn đóng hụi, lừa chủ hụi hơn 660 triệu đồng

Bắt giam bị can làm giả 93 hóa đơn đóng hụi, lừa chủ hụi hơn 660 triệu đồng

Làm giả 93 hoá đơn chuyển khoản tiền hụi, Lê Thu Trang đã qua mặt chủ hụi để chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng khiến nhiều dây hụi rơi vào xáo trộn.

chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam cà mau
