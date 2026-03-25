Công an Cà Mau bắt người phụ nữ lừa đảo bán đất, chiếm đoạt 4,5 tỉ đồng

Ngày 25.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bị can Huỳnh Thị Xuân Mai (43 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Thị Xuân Mai bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, lợi dụng sự tin tưởng của ông T.T.A (ngụ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) Mai đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc mua bán đất.

Ngày 6.6.2025, Mai ký hợp đồng vay của ông A. số tiền 4,5 tỉ đồng với lý do dùng để mua đất. Mai cam kết sau khi hoàn tất việc mua đất sẽ thế chấp ngân hàng để hoàn trả khoản tiền vay.

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ 4,5 tỉ đồng, Mai không thực hiện việc mua đất như đã hứa mà chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định Mai không có khả năng hoàn trả và đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.