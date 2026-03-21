Công an Cần Thơ bắt bị can làm giả giấy tờ đất lừa đảo 2,8 tỉ đồng

Ngày 21.3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Đào Chí Nguyện (37 tuổi, ở xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 4.2024 đến tháng 8.2024, Đào Chí Nguyện tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình.

Sau đó, Nguyện mang những giấy tờ làm giả thế chấp cho chị B.T.T (37 tuổi, ở xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ) để chiếm đoạt tổng số tiền 2,8 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin với bị hại, Nguyện tiếp tục đặt làm giả nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Nguyện cho chị B.T.T. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt Nguyện khai đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nêu trên để xử lý.



