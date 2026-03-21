Thời sự Pháp luật

Khởi tố bị can mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hữu Tú
21/03/2026 15:25 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can mạo danh cán bộ Bộ Công an, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Nhàn (35 tuổi, ở Hưng Yên). Nhàn là đối tượng mạo danh công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2025, Nhàn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Nhàn lên mạng xã hội TikTok thấy chị N. (26 tuổi, ở xã Krông Pắk, Đắk Lắk) quảng cáo bán sầu riêng rồi kết bạn làm quen.

Khởi tố bị can mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam bị can mạo danh cán bộ công an, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: S.Đ

Sau một thời gian lấy được lòng tin, Nhàn đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân đang công tác tại Bộ Công an, cần mua sầu riêng để biếu lãnh đạo. Đồng thời, Nhàn đưa ra nhiều lý do khác nhau để mượn tiền chị N.

Từ tháng 8 đến tháng 10.2025, chị N. đã bán cho Nhàn hơn 415 kg sầu riêng và cho Nhàn mượn hơn 256 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Nhàn đã chiếm đoạt, dùng tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện bị lừa đảo, chị N. đã đến cơ quan công an trình báo. 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ, bắt giữ Nhàn khi đang ẩn náu tại tỉnh Bắc Ninh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý bị can mạo danh công an.

