Tái diễn nạn giả mạo công an để lừa đảo chuyển tiền

Nạn nhân M.T.H (Nghệ An) suýt bị lừa 19 chỉ vàng vì thủ đoạn mạo danh công an ẢNH: CA NGHỆ AN

Ngày 19.3, Công an xã Giai Lạc (tỉnh Nghệ An) cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ mạo danh cơ quan công an để đe dọa tống tiền. Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 18.3, Công an xã Giai Lạc phát hiện bà M.T.H, 70 tuổi ngụ tại địa phương đi xe đạp đến tiệm vàng để bán 19 chỉ vàng. Thấy cụ bà có biểu hiện nghi vấn, bất thường, cơ quan công an tìm hiểu và xác định cụ bà bị các đối tượng lạ mặt giả danh là "cán bộ" công an gọi điện thoại đe dọa.

Các đối tượng này thông báo về việc bà H. có liên quan đến nhóm tội phạm rửa tiền và đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma túy và dẫn dụ bà H. liên hệ với một đối tượng khác tự xưng là "cán bộ" Cục Cảnh sát ma túy - Bộ Công an để kê khai tài sản và chuyển tiền cho các đối tượng nhằm làm thủ tục chứng minh tài sản "sạch" không liên quan đến các đường dây tội phạm. May mắn, khi cụ H. đang đưa 19 chỉ vàng đi bán để chuyển cho các đối tượng thì Công an xã Giai Lạc kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, không để thiệt hại xảy ra.

Cùng ngày 18.3, Công an xã Hùng Việt (tỉnh Phú Thọ) nhận được tin báo từ Quỹ Tín dụng Phú Lạc về việc ông L.V.V (sinh năm 1953, trú tại khu Tiền Phong, xã Hùng Việt) có biểu hiện bất thường khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm với mục đích chuyển khoản theo yêu cầu của một người lạ. Theo trình bày, trước đó ông V. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là "Minh", cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ, sử dụng số điện thoại 0354.716.975. Đối tượng thông báo đang điều tra một vụ án lừa đảo và cho rằng số tiền tiết kiệm của ông có liên quan đến vụ án. Đối tượng yêu cầu ông phải rút toàn bộ số tiền 40 triệu đồng tại quỹ tín dụng, sau đó chuyển vào tài khoản số 02676576461316 mang tên Đặng Hoàng Sơn tại Ngân hàng MBBank.

Để tạo áp lực, đối tượng liên tục đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị lực lượng công an đến bắt giữ, đồng thời hướng dẫn ông cách trả lời khi có người khác hỏi đến. Do lo lắng và thiếu thông tin, ông V. đã đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền và chuẩn bị chuyển khoản theo hướng dẫn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, trực tiếp gặp gỡ, trấn an tinh thần và giải thích rõ cho ông V. nhận diện đây là thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.

Công an kịp thời ngăn cản ông L.V.V (sinh năm 1953, trú tại khu Tiền Phong, xã Hùng Việt) khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm với mục đích chuyển khoản theo yêu cầu của một người lạ ẢNH: CACC

Trước đó, Công an TP.Hà Nội cũng tiếp nhận trường hợp chị N. (sinh năm 2006, trú tại TP.Hà Nội) cũng nhận cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, đe dọa chị có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia. Đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền để chứng minh nguồn tài chính, đồng thời hướng dẫn chị nói dối gia đình cần tiền đi du học để bố mẹ chuyển tiền cho. Sau đó, chị N. đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.



Qua các trường hợp bị lừa đảo trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.