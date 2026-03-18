Shark Bình rửa tiền cho Mr.Pips, chỉ đạo cung cấp thông tin giả cho công an

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr.Pips (tức Phó Đức Nam, 32 tuổi, trú TP.HCM) cầm đầu.

Vụ án này, Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó Nam bị đề nghị 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Nam bị cáo buộc đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, 45 tuổi, trú Hà Nội) bị đề nghị truy tố tội rửa tiền.

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty cổ phần Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Rửa tiền qua ví điện tử Ngân lượng

Ông Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, giữ vai trò chỉ đạo chung các hoạt động của công ty và đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng dùng dịch vụ thanh toán trung gian. Đinh Hồng Quân là tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn Forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng.

Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.

Tháng 6.2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn Forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam là người đại diện sàn Forex GKFX liên hệ trực tiếp qua ứng dụng Telegram để trao đổi hợp tác.

Đầu năm 2021, Nam đề cập với Tâm việc muốn giảm chi phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các ví Ngân lượng của các sàn chứng khoán Forex của mình.

Tâm sau đó báo cáo Bình, nhưng Bình không đồng ý và giữ nguyên mức phí 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, 1.000 đồng/lần rút.

Quá trình hoạt động lừa đảo, Nam tiếp tục tạo thêm các sàn Forex và thông báo cho Công ty CP Ngân lượng biết để thanh toán thông qua ví này.

Cung cấp thông tin giả cho công an nhằm tiếp tục thu lợi bất chính

Theo kết luận, trong quá trình chăm sóc sàn Forex của Nam, Tâm lập các nhóm Telegram với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Đến giữa năm 2020, Công ty CP Ngân lượng nhận được các công văn của công an xác minh về ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex của Nam. Dù biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của của sàn mà tạo dữ liệu giả để cung cấp cho công an, nhằm tiếp tục thu lợi từ việc thu phí giao dịch.

Cụ thể, Bình đã chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên của Nam, thông báo về việc có công văn xác minh của công an và yêu cầu sàn Forex cung cấp thông tin một ví khác không phải ví của sàn… Đồng thời phía Ngân lượng điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Công an Hà Nội xác định, từ 15.6.2020 đến hết ngày 23.9.2022 đã có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng với tổng số tiền 213 tỉ đồng để nạp tiền đầu tư trên các sàn Forex của Nam.

Ngoài vụ án này, Shark Bình đang bị điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế ở một vụ án khác.