Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Trần Cường - Đình Huy
15/12/2025 18:40 GMT+7

Công an Hà Nội vừa khởi tố Shark Bình và 2 người khác về tội trốn thuế, với cáo buộc đã tổ chức trốn thuế với số tiền gần 30 tỉ đồng.

Chiều 15.12, tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung với ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech (hay còn gọi là Shark Bình) và Nguyễn Hữu Tuất, về tội trốn thuế.

Cùng tội danh, Công an Hà Nội cũng khởi tố ông Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vimo.

Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đại tá Long, quá trình điều tra mở rộng xác định năm 2024, Công ty cổ phần công nghệ Vimo do ông Diễn đại diện pháp luật có 3 cổ đông, gồm các ông: Diễn, Bình và Tuất. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, tức nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí.

Đại tá Long cho hay, do doanh thu của Công ty Vimo lớn nên nhóm của Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. 

Cụ thể, ông Bình chỉ đạo ông Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024.

Theo đại tá Long, 3 bị can đã tổ chức trốn thuế gần 30 tỉ đồng.

Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Hòa Bình

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an Hà Nội khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng khác để điều tra về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an Hà Nội xác định, khoảng tháng 5.2021, ông Bình cùng một số đối tượng góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" với mục đích bán đồng tiền này và kêu gọi các nhà đầu tư mua, nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Từ tháng 8 - tháng 11.2021, nhóm ông Bình đã phát hành và bán 33,2 tỉ đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỉ đồng).

Từ tháng 11 - tháng 12.2021, ông Bình đã dùng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng thông tin nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo và rút vốn khỏi dự án.

Sau khi được quảng cáo và triển khai thì đến năm 2022, đồng tiền bị "chết yểu", dẫn đến việc các bị can trong vụ án chiếm đoạt tài sản khoảng 117 tỉ đồng, tương đương với lượng tiền 4,5 triệu USDT mà 30.000 nhà đầu tư vào đồng tiền Antex.

Công an TP.Hà Nội đã thu giữ 18 bất động sản, 597 cây vàng, 2 xe ô tô… có tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng.

Vụ Shark Bình: Phong tỏa 900 tỉ, làm rõ hành vi trốn thuế gần 30 tỉ đồng

Đáng chú ý, kết quả điều tra còn xác định năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao người khác sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.

Cạnh đó, ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Tin liên quan

'Hệ sinh thái của Shark Bình có nhiều vi phạm, không dừng lại ở 2 tội danh'

'Hệ sinh thái của Shark Bình có nhiều vi phạm, không dừng lại ở 2 tội danh'

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội, quá trình điều tra xác định trong hệ sinh thái của Shark Bình có ví ngân lượng. Hệ sinh thái của Shark Bình không chỉ dừng lại ở 2 tội danh 'vì có rất nhiều vi phạm'.

Công an Hà Nội nói về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Hòa Bình trốn thuế Tiền số Antex Công an Hà Nội Tập đoàn NextTech Công ty Cổ phần công nghệ Vimo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận