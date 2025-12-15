Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Chiều 15.12, tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung với ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech (hay còn gọi là Shark Bình) và Nguyễn Hữu Tuất, về tội trốn thuế.

Cùng tội danh, Công an Hà Nội cũng khởi tố ông Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vimo.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đại tá Long, quá trình điều tra mở rộng xác định năm 2024, Công ty cổ phần công nghệ Vimo do ông Diễn đại diện pháp luật có 3 cổ đông, gồm các ông: Diễn, Bình và Tuất. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, tức nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí.

Đại tá Long cho hay, do doanh thu của Công ty Vimo lớn nên nhóm của Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp.

Cụ thể, ông Bình chỉ đạo ông Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024.

Theo đại tá Long, 3 bị can đã tổ chức trốn thuế gần 30 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Hòa Bình ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an Hà Nội khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng khác để điều tra về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an Hà Nội xác định, khoảng tháng 5.2021, ông Bình cùng một số đối tượng góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" với mục đích bán đồng tiền này và kêu gọi các nhà đầu tư mua, nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Từ tháng 8 - tháng 11.2021, nhóm ông Bình đã phát hành và bán 33,2 tỉ đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỉ đồng).

Từ tháng 11 - tháng 12.2021, ông Bình đã dùng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng thông tin nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo và rút vốn khỏi dự án.

Sau khi được quảng cáo và triển khai thì đến năm 2022, đồng tiền bị "chết yểu", dẫn đến việc các bị can trong vụ án chiếm đoạt tài sản khoảng 117 tỉ đồng, tương đương với lượng tiền 4,5 triệu USDT mà 30.000 nhà đầu tư vào đồng tiền Antex.

Công an TP.Hà Nội đã thu giữ 18 bất động sản, 597 cây vàng, 2 xe ô tô… có tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra còn xác định năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao người khác sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.

Cạnh đó, ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.