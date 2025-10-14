Shark Bình là ai?

Như Thanh Niên đưa tin, Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình, 44 tuổi, quê Hà Nội) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán.

Sau khi nổi tiếng, Shark Bình còn thường xuyên livestream chia sẻ về bí quyết kinh doanh Ảnh: FBNV

Các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan, Công an Hà Nội xác định Shark Bình và nhóm cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, qua đó chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn.

Nói về quan hệ hôn nhân giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh cũng như đồn thổi việc cặp đôi này ly hôn nhằm "tẩu tán tài sản", công an Hà Nội khẳng định, đây là quan hệ dân sự, cơ quan điều tra chưa nhận được thông tin gì về hoạt động ly hôn hay hoạt động khác giữa hai vợ chồng Shark Bình. Do vậy, ông Bình và bà Oanh vẫn quan hệ vợ chồng chính thức. Trước đó, chuyện tình của cặp đôi này cũng vướng nhiều ồn ào.

Shark Bình và loạt lùm xùm của những ‘cá mập’ trong Thương vụ bạc tỉ

Trước Shark Bình, Shark Nguyễn Ngọc Thủy cũng bị khởi tố bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các "cá Mập" như Nguyễn Xuân Phú, Tuệ Lâm cũng vướng ồn ào khi góp mặt trong Thương vụ bạc tỉ.