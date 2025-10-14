'Hệ sinh thái của Shark Bình có nhiều vi phạm, không dừng lại ở 2 tội danh'

Chiều 14.10, về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến bị can Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, trú tại Hà Nội), hay còn gọi là Shark Bình, đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội, đã cung cấp thêm danh tính 9 đối tượng cùng bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về 2 tội danh này.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội, thông tin tại buổi họp báo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cụ thể, 9 đối tượng gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Minh Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương. Các quyết định và lệnh nêu trên đều đã được VKSND TP.Hà Nội phê chuẩn.

Theo đại tá Trung, tính đến chiều 14.10, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn là quan hệ vợ chồng chính thức.

Về quá trình điều tra vụ án, đại tá Trung cho biết, cơ quan công an đã nhận được đơn tố giác của 4 bị hại với tổng số tiền là 6 tỉ 230 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu đã chứng minh, các đối tượng trong vụ án sáng lập dự án tiền số Antex và rút tiền ở 30.000 ví của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

"Quá trình điều tra đấu tranh, chúng tôi cũng xác định trong hệ sinh thái Shark Bình có ví ngân lượng. Đây là một cổng thanh toán và chúng tôi đặc biệt quan tâm đến ví ngân lượng, thông qua các hoạt động chuyển tiền của ví. Với hệ sinh thái của Shark Bình thì các tội danh cũng không chỉ dừng lại ở 2 tội danh mà chúng tôi đã nêu vì có rất nhiều vi phạm", đại tá Trung khẳng định.

Shark Bình tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Đồng tiền Antex "chết yểu" sau 1 năm "khai sinh"

Lý giải vì sao hệ sinh thái của Shark Bình và đồng tiền Antex có từ năm 2021 mà đến 2025 cơ quan công an mới phát hiện được vi phạm, đại tá Trung cho biết, cho đến nay mới có 4 bị hại trình báo. Cạnh đó, sau khi được quảng cáo và triển khai thì đến năm 2022, đồng tiền này mới không phát huy tác dụng, bị "chết yểu".

Do vậy đã dẫn đến việc các bị can trong vụ án chiếm đoạt tài sản khoảng 117 tỉ đồng, tương đương với lượng tiền 4,5 triệu USDT mà 30.000 nhà đầu tư đầu tư vào đồng tiền Antex.

Công an TP.Hà Nội đã thu giữ 18 bất động sản, 597 cây vàng, USD, 2 xe ô tô… có tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng.

Phong tỏa khối tài sản 900 tỉ đồng trong vụ án Shark Bình

"Trong vụ án này, tôi đề nghị các bị hại trình báo cơ quan điều tra để điều tra làm rõ vi phạm liên quan đến đồng tiền Antex và hành vi lừa đảo của Nguyễn Hòa Bình và đồng phạm. Cạnh đó, đề nghị các đối tượng liên quan vụ án này tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật", đại tá Trung nói.

Ngoài hành vi lừa đảo nêu trên, Công an TP.Hà Nội còn xác định, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho 2 giám đốc và một số người sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.

Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.