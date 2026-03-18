Trần Cường
18/03/2026 10:59 GMT+7

Trong quý 1/2026, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng công an tại 234 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc kiểm tra trong quý 1 này nhằm thực hiện kế hoạch số 795 ngày 12.2 của công an tỉnh về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng công an tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026.

Trong danh sách dự kiến kiểm tra trong quý 1 được công bố, công an sẽ kiểm tra trực tiếp 234 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 42 xã, phường.

Công an Hưng Yên sẽ kiểm tra 234 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh - Ảnh 1.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú như nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, công an sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh có điều kiện, kiểm tra lưu trú.

Các cơ sở karaoke, cảnh sát sẽ kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy; trường mầm non thì kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm; các hộ kinh doanh kiểm tra về gian lận thương mại, phòng cháy chữa cháy…

Trong danh sách, cảnh sát sẽ kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quản lý cư trú, công tác phòng cháy chữa cháy đối với một số cá nhân kinh doanh.

Trước đó, ngày 8.1, Bộ Công an ban hành kế hoạch số 12/KH-BCA kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan này tại các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong năm 2026.

Kế hoạch được ban hành với 5 mục đích và yêu cầu, trong đó việc kiểm tra đảm bảo vừa giúp phòng ngừa, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, tồn tại, hạn chế, sai phạm xảy ra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm, vừa đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Kế hoạch cũng yêu cầu việc kiểm tra phải làm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả… tránh gây phiền hà, làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết và tuyệt đối đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cũng như hoạt động bình thường của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bộ Công an nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi tiêu cực, lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Bộ Công an ban hành kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Theo kế hoạch, lực lượng công an sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026. Quá trình kiểm tra, Bộ Công an nghiêm cấm các hành vi tiêu cực, lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn.

