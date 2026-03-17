Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền được chỉ định làm Phó bí thư Hưng Yên

Sáng 17.3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Mạnh Quyền thôi giữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi chức vụ Phó chủ tịch UBND Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư (phải), trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Quyền làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên ẢNH: H.N

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư, cho biết việc điều động, phân công này thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, kinh nghiệm công tác của ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Ông Dũng tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Quyền sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên phát huy tiềm năng, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tựu to lớn trong, xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống lịch sử và vị trí của tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và vùng thủ đô.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, tại Hà Nội. Ông Quyền từng trải qua các chức vụ, chuyên viên, trưởng phòng Sở KHĐT tỉnh Hà Tây (cũ); Bí thư Huyện ủy Quốc Oai (Hà Nội); Giám đốc Sở KHĐT; Phó Chủ tịch UBND Hà Nội.





