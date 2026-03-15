Hưng Yên: Giết vợ và tình địch rồi tự tử

Tối 15.3, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát thông tin chính thức về vụ án mạng khiến 2 người tử vong xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 15 giờ 10 ngày 15.3, Nguyễn Xuân Thăng (40 tuổi, trú xã Đông Tiền Hải, Hưng Yên) đến nhà anh vợ tại thôn Mỹ Đức (xã Đông Tiền Hải), dùng súng bắn, dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thùy L. (31 tuổi), khiến chị này tử vong tại chỗ.

Người dân hiếu kỳ tụ tập tại hiện trường ẢNH: N.H

Sau khi sát hại vợ, Thăng lái ô tô mang biển số 30K-136.61 đến nhà anh Vũ Văn N. (39 tuổi, trú thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải) dùng dao đâm anh N. và lái xe ô tô bỏ trốn.

Anh N. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, gia đình và tình hình của địa phương. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử của xã theo kế hoạch.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo Phó giám đốc là Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị tố tụng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời truy bắt nghi phạm.

Khoảng 18 giờ 40 ngày 15.3, lực lượng chức năng phát hiện Thăng tự tử trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng (xã Trà Giang, Hưng Yên).

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định nguyên nhân của vụ án là do mâu thuẫn tình ái.

Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.