Cà Mau: Giết 'vợ hờ' cùng con gái của nạn nhân vì ghen tuông

Ngày 24.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ án giết "vợ hờ" cùng con gái nạn nhân xảy ra tại ấp Mỹ Tân, xã Phước Long (Cà Mau).

Khoảng 8 giờ ngày 24.1 Công an xã Phước Long tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại ấp Mỹ Tân, xã Phước Long. Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà H.T.L (64 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tân) có hai thi thể, gồm bà L. và con gái ruột là N.T.L (46 tuổi).

Thông tin ban đầu cho thấy, bà H.T.L quen biết và chung sống như vợ chồng với ông C.M.H (70 tuổi, ngụ ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, TP.Cần Thơ) khoảng 6 tháng nay. Quá trình sinh sống chung giữa hai người thường xuyên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn, ghen tuông.

Khoảng 8 giờ cùng ngày (24.1), ông H. gọi điện cho anh N.V.P (44 tuổi, ngụ TP.HCM), là con trai của nạn nhận, nói rằng đã giết mẹ anh P. và kêu anh về lo hậu sự. Sau cuộc gọi này, anh P. đã trình báo Công an xã Phước Long.

Sau khi vụ việc được phát hiện, lực lượng CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt nghi phạm gây án, đồng thời phối hợp chính quyền cơ sở nắm tình hình, ổn định an ninh trật tự và dư luận tại địa phương.

Hiện vụ án giết "vợ hờ" cùng con gái nạn nhân vì ghen tuông đang được Công an CSĐT Công an Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.