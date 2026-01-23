Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt giữ 2 người liên quan vụ thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương

Thanh Quân
Thanh Quân
23/01/2026 17:59 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ 2 người liên quan vụ phát hiện thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Chiều 23.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 người đàn ông để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, có liên quan đến vụ phát hiện thi thể một người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Bắt giữ 2 người liên quan vụ thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể người nước ngoài trên cao tốc

ẢNH: CTV

Thông tin trên được đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết tại buổi họp giao ban báo chí tháng 1 diễn ra chiều cùng ngày.

Theo đại tá Tân, ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã triển khai đồng loạt các mũi trinh sát, mở rộng phạm vi truy xét từ địa bàn TP.HCM đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để truy bắt các đối tượng liên quan. Danh tính các bị can cùng động cơ gây án đang được tiếp tục làm rõ và sẽ thông tin sau.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 24.11.2025, nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, theo hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây, phát hiện thi thể một người đàn ông nằm ở làn đường số 1, sát dải phân cách, đoạn qua xã Mỹ Lợi (Đồng Tháp). Phát hiện sự việc, các tài xế vội đánh lái sang làn số 2 để tránh né, và sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân mặc quần dài, áo thun dài tay màu đen, chân chỉ còn một chiếc giày thể thao màu trắng. Phần đầu và mặt có nhiều vết máu. Tại hiện trường không ghi nhận phương tiện giao thông liên quan.

Trong quá trình lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, tổ tuần tra kiểm soát cao tốc phải điều tiết giao thông, khiến tuyến cao tốc bị ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông Aeron Lee Khei Chen, quốc tịch Malaysia, nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 10 giờ ngày 24.11.2025.

Liên quan đến công tác điều tra, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định thưởng nóng cho 3 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vì có thành tích trong việc phối hợp phá án.

