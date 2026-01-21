Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sẽ có đường cao tốc và đường sắt đô thị nối Đồng Xoài với Biên Hòa?

Lê Lâm
Lê Lâm
21/01/2026 11:06 GMT+7

Đồng Nai đề xuất bổ sung cao tốc kết nối Đồng Xoài - Biên Hòa và tuyến đường sắt đô thị Đồng Xoài - Biên Hòa, nhằm kết nối nhanh chóng cho 2 khu vực đô thị quan trọng của tỉnh.

Trong dự thảo báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có nhiều điểm mới về quy hoạch hạ tầng giao thông. 

Cụ thể, Đồng Nai đề xuất bổ sung cao tốc kết nối Đồng Xoài - Biên Hòa (theo hướng ĐT.761) và tuyến đường sắt đô thị kết nối từ Đồng Xoài - Biên Hòa (theo ĐT.761, ĐT.753).

Đề xuất làm đường cao tốc và đường sắt đô thị nối Đồng Xoài với Biên Hòa - Ảnh 1.

Tháng 9.2025, tại hội thảo góp ý điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, PGS-TS Trần Quang Phú, Phó hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất làm metro, cao tốc kết nối Đồng Xoài với Biên Hòa

ẢNH: H.K

Lý do: Đồng Nai mới (sau sáp nhập với Bình Phước và Đồng Nai cũ) chưa có tuyến đường nội tỉnh trực tiếp kết nối cho 2 khu vực đô thị quan trọng của địa phương, từ phía Bình Phước cũ về trung tâm tỉnh mới.

Việc xây dựng 2 tuyến giao thông trên sẽ giúp kết nối nhanh chóng cho 2 khu vực đô thị quan trọng của tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ người dân và cán bộ từ phía Bình Phước cũ về trung tâm tỉnh mới một cách nhanh chóng.

Kết nối khu vực Tây nguyên với sân bay Long Thành

Đề xuất làm đường cao tốc và đường sắt đô thị nối Đồng Xoài với Biên Hòa - Ảnh 2.

Các trục giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo dự thảo quy hoạch mới

ẢNH: H.K

Cũng theo dự thảo quy hoạch, Đồng Nai còn đề xuất làm tuyến đường kết nối cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành với cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, nhằm tạo trục xương sống từ bắc đến nam cho tỉnh Đồng Nai và đồng thời giúp khu vực Tây nguyên kết nối nhanh về sân bay Long Thành, cụm cảng Cái Mép Thị Vải (TP.HCM).

Ngoài ra, còn đề xuất đưa vào quy hoạch "Đường ven biên giới", kết nối các xã biên giới và 5 cửa khẩu Hoàng Diệu - Tân Thành - Hoa Lư - X16 - Lộc Thịnh.

Đề xuất tuyến đại lộ ven sông Đồng Nai bổ sung thêm đoạn từ cầu Hóa An đến phường Long Hưng; khu vực mở mới đi qua khu cảng Long Bình Tân (cảng Đồng Nai) kết nối các đô thị ven sông nhằm khai thác tiềm năng của sông Đồng Nai từ Vĩnh Cửu đến Nhơn Trạch.

Đề xuất làm đường cao tốc và đường sắt đô thị nối Đồng Xoài với Biên Hòa - Ảnh 3.

Đồng Nai lấy sân bay Long Thành và sông Đồng Nai làm động lực phát triển trong tương lai

ẢNH: ACV

Hiện dự thảo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được tỉnh lấy ý kiến sở ban ngành, đơn vị, địa phương và cơ quan liên quan.

Sau sáp nhập, Đồng Nai mới có diện tích hơn 12.700 km2, dân số gần 4,5 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước. Phường Trấn Biên khu vực trung tâm TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ được chọn làm trung tâm hành chính của tỉnh.

Đồng Nai có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, với đủ cả 5 phương thức vận tải gồm: đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa và đường biển.

Đặc biệt, tỉnh có sân bay Long Thành cùng 10 tuyến cao tốc đã và đang được đầu tư với tổng chiều dài gần 400 km. Đây là những yếu tố khẳng định vị thế của Đồng Nai trong kết nối vùng, quốc tế, mở ra nhiều cơ hội giúp tỉnh phát triển đột phá trong tương lai.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
