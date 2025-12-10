Khi nào xây dựng tuyến metro từ Suối Tiên về Biên Hòa và sân bay Long Thành

Ngày 10.12, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết về dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án, theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn Đồng Nai và TP.HCM.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai thống nhất thông qua nội dung dự thảo nghị quyết về dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

"Phục vụ" sân bay Long Thành

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, hiện hệ thống giao thông kết nối giữa Đồng Nai và TP.HCM chủ yếu dựa trên 3 phương thức: đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó đường bộ là chính.

Tuy nhiên, với mật độ phương tiện tăng cao, các tuyến đường bộ hiện hữu đã bị quá tải, gây tắc nghẽn liên tục như quốc lộ 1, quốc lộ 51... Mặc dù, trong thời gian qua, các tuyến đường kết nối giữa 2 địa phương đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện như đường Vành đai, cao tốc, liên kết vùng, song vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt là khi sân bay Long Thành hoạt động.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên ẢNH: LÊ LÂM

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai, nhu cầu kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành rất cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay.

Do đó, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên đường liên vùng... là hết sức cần thiết. Bởi đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Thời gian xây dựng 2025 - 2029

Tờ trình cho biết, tuyến metro kéo dài từ Suối Tiên về Biên Hòa sẽ đi dọc quốc lộ 1, vượt sông Đồng Nai kết nối vào nhà ga của Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai (chuẩn bị xây dựng tại vị trí khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện tại). Từ đây, sẽ xây dựng tuyến metro về kết nối sân bay Long Thành.

Đồng Nai quy hoạch các tuyến metro kéo dài từ Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và tỏa đi các hướng ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

Tổng chiều dài dự án khoảng 41,4 km; tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/giờ (90 km/giờ trong hầm), khổ đường rộng 1.435 mm (đường đôi).

Tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỉ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỉ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2029.