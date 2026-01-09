Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành về đích 'Chiến dịch Quang Trung'

Ngày 9.1, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" trong bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành là công trình giao thông trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài khoảng 124,13 km; trong đó đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài hơn 23 km và đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 101 km. Dự án được thiết kế với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế từ 100 - 120 km/giờ.

Người dân phường Bình Phước cắt cây, bàn giao mặt bằng dự án ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dự án được chia làm 5 dự án thành phần với tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỉ đồng, bắt đầu thi công năm 2025, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác vận hành năm 2027.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao cho nhà đầu tư, ngày 8.10.2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" - một đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm với mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng dự án).

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thường xuyên kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 31.12.2025, chiến dịch đã ghi nhận những kết quả tích cực. Về thủ tục pháp lý, đã ban hành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm tài sản, xác định nguồn gốc đất, giá đất tại 10/10 xã, phường đều đạt 100%.

Công tác kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đạt 100% (tuy nhiên, hiện có khoảng 400 thửa đất, diện tích 5,4 ha tại xã Đồng Tâm do trùng đường ĐT.753 chưa hoàn thiện, do mới điều chỉnh lại hồ sơ kỹ thuật và thông báo thu hồi đất).

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua xã Nha Bích ngay sau khi có mặt bằng sạch, đơn vị thi công đã triển khai dự án ẢNH: HOÀNG GIÁP

Toàn dự án đã phê duyệt diện tích đạt 98,41%, tương ứng với tổng số tiền hơn 2.820 tỉ đồng. Trong đó, nhiều địa phương như các phường Chơn Thành, Đồng Xoài, Bình Phước, xã Tân Lợi, Phước Sơn và Bù Đăng đã hoàn thành phê duyệt 100%.

Đặc biệt tại Bù Đăng, 100% người dân bị thu hồi đất đã đồng thuận phương án và nhận tiền bồi thường.

Đến nay đã thực hiện bàn giao 655,6 ha mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, đạt 74,8%. Dẫn đầu là Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Bù Đăng với 380,6 ha và Chơn Thành đạt tỷ lệ mặt bằng sạch lên tới 95%.

Người dân xã Bù Đăng vui vẻ làm thủ tục nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

ẢNH: HOÀNG GIÁP

UBND tỉnh Đồng Nai nhận định các đơn vị đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch được giao khi chiến dịch được triển khai. Công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt 74,8% (nếu tính cả đất giao thông, sông suối thì cơ bản đạt 90% đến ngày 31.12.2025).

Dù đạt kết quả khả quan, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến đất canh tác lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Nghĩa Trung, đất giao khoán rừng tại xã Thọ Sơn và các hộ vắng chủ tại xã Nha Bích.

Ông Điểu Bưng (ở giữa) là người dân có đất bị thu hồi bởi dự án cao tốc, đã trích 20 triệu đồng từ số tiền được chi trả, bồi thường ủng hộ Quỹ vì người nghèo xã Bù Đăng ẢNH: H.G

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cùng 4 chi nhánh Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài và Chơn Thành đang tiếp tục đẩy mạnh chi trả tiền cho các hộ đã đồng thuận và vận động các hộ còn lại sớm bàn giao mặt bằng. Đồng thời, phối hợp Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh tháo gỡ chính sách đối với đất rừng sản xuất và đất thuê; hoàn thiện các khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới…

Việc tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” là dịp biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện cũng như nhận diện những khó khăn vướng mắc, bài học kinh nghiệm khi thực hiện chiến dịch.