Vì sao dự án khu nhà tái định cư hơn 20 năm vẫn chưa hoàn thành?

Báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở tái định cư, dự án hạ tầng khu tái định cư chuẩn bị triển khai và đang triển khai trên địa bàn TP.HCM cho thấy, thành phố đang chuẩn bị đầu tư năm dự án hạ tầng khu tái định cư, triển khai và đã hoàn thành 6 dự án, đang bố trí tái định cư 26 dự án nhưng hầu hết các đều chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu.

Điển hình như dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2 - Tiểu khu 2) phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sau hơn 20 năm (từ 2005 đến 2025) vẫn chưa hoàn thành.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng thi công dang dở, chưa xác định được khối lượng đã hoàn thành và đang phải thực hiện theo kết luận thanh tra.

Trong khi nhiều khu nhà tái định cư chậm tiến độ thì khu tái định cư Thủ Thiêm hoàn thành nhiều năm nhưng bị bỏ hoang ẢNH: ĐÌNH SƠN

Không chỉ vậy, dự án này còn gặp một số khó khăn như vướng mắc về quy định luật Đầu tư công, tồn đọng tài chính và nghĩa vụ hoàn trả, quy hoạch chưa hoàn tất điều chỉnh, thiếu hụt nguồn vốn.

Chính những điều này đã khiến dự án rơi vào tình trạng chồng lấn pháp lý, gây khó khăn cho việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới phục vụ đường sắt tốc độ cao theo luật Đầu tư công năm 2024.

Để gỡ vướng cho dự án trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM tổ chức một cuộc họp liên ngành để có chủ trương cơ chế rút gọn, thực hiện song song các thủ tục hành chính, cho phép thực hiện song song việc kiểm toán khối lượng cũ và phê duyệt chủ trương đầu tư mới.

Một dự án khác là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và các dự án công ích khác tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (cũ) đang trễ tiến độ 48 ngày so với dự kiến.

Được biết, dự án này khi hoàn thành sẽ cung cấp 546 nền tái định cư, trong đó số nền tái định cư dùng cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là 140 nền, số còn lại có thể được dùng để phục vụ cho các dự án công ích khác trên địa bàn.

Nguyên nhân được cho là do chậm trễ trong quá trình phê duyệt quy hoạch 1/500, lấy ý kiến chuyên ngành bước lập dự án phục vụ trình thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chính vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi kiến nghị UBND TP.HCM ưu tiên xem xét, sớm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Nhà tái định cư bỏ hoang lãng phí ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tương tự, dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Tân Bình phục vụ dự án Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương, dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất - khu 38 ha (quận 12 cũ) của Ban Quản lý dự án quận 12, các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè cũ... cũng rơi vào tình trạng chậm tiến độ tương tự.

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các phường, xã và đơn vị có liên quan rà soát quy định pháp luật và hồ sơ pháp lý đối với quỹ đất phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư trên toàn thành phố.

Đồng thời, kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Trung Tâm phát triển quỹ đất TP.HCM và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM rà soát các khu đất phù hợp đầu tư xây dựng khu tái định cư để có văn bản đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công đến năm 2026 và những năm tiếp theo.