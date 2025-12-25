Khánh thành phòng mô phỏng về đường sắt tốc độ cao 50 tỉ đồng giai đoạn 1

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham quan Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chiều 25.12 ảnh: T.H

Chiều 25.12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dự lễ khánh thành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan ngoại giao, các nhà khoa học, chuyên gia, đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao được xây dựng theo định hướng đào tạo dựa trên mô phỏng-phương thức đào tạo tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia có hệ thống đường sắt phát triển. Hệ thống cho phép tái hiện toàn diện các kịch bản điều khiển, tổ chức vận hành và xử lý tình huống trong môi trường tiệm cận thực tế của đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao chính thức được khánh thành tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM ảnh: T.H

Thông qua phòng mô phỏng, người học không chỉ được trang bị kiến thức lý thuyết mà còn được rèn luyện kỹ năng điều hành, khai thác, xử lý tình huống và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý có khả năng tham gia trực tiếp vào các dự án đường sắt hiện đại của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, phòng mô phỏng không chỉ phục vụ đào tạo sinh viên, bồi dưỡng giảng viên mà còn là không gian kết nối đào tạo-nghiên cứu-hợp tác, từng bước hướng tới chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt.

Phòng mô phỏng được đầu tư 50 tỉ đồng giai đoạn 1 ảnh: T.H

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận sự nỗ lực của nhà trường trong việc đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở đào tạo, nghiên cứu mang tính hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của ngành xây dựng và đặc biệt lĩnh vực giao thông vận tải. Bộ trưởng cũng đánh giá cao nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực về đường sắt, đường sắt tốc độ cao.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng: "Phát triển đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, là một trong những định hướng chiến lược đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo trong nhiều năm qua. Đây là lĩnh vực có hàm lượng khoa học-công nghệ cao, yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, tổ chức vận hành và chất lượng nguồn nhân lực".

Phòng mô phỏng phục vụ đào tạo sinh viên, bồi dưỡng giảng viên và là không gian kết nối đào tạo, nghiên cứu và hợp tác ảnh: T.H

Để thực hiện Quyết định số 2230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể là phát huy hiệu quả Phòng mô phỏng trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, gắn chặt nội dung đào tạo với nhu cầu thực tế của ngành đường sắt; thiết lập và triển khai các chương trình đào tạo nâng cao trong lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định bộ này sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để trường phát huy vai trò trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực giao thông vận tải, góp phần chuẩn bị vững chắc các điều kiện cho sự phát triển của ngành đường sắt Việt Nam trong giai đoạn tới.