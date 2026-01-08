Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/01/2026 10:13 GMT+7

Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ngày 8.1, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhiều nhóm đối tượng khó khăn giai đoạn 2026-2030. Đây là chính sách an sinh đặc biệt được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025, bắt đầu được áp dụng từ ngày 31.12.2025.

Đồng Nai hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng- Ảnh 1.

Nhiều nhóm đối tượng khó khăn được hỗ trợ 100% chi phí mua BHYT

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, các nhóm đối tượng được tỉnh Đồng Nai chi trả toàn bộ 100% chi phí mua thẻ BHYT gồm:

  • Người dân tộc thiểu số thuộc diện còn gặp nhiều khó khăn hoặc có khó khăn đặc thù theo quy định Chính phủ; người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục quy định của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.
  • Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi (không bao gồm các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo) có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các xã khu vực I, các thôn/ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người lao động đã hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 3 tháng mà chưa có việc làm mới/chưa tham gia lại BHYT.
  • Hộ thoát nghèo trong vòng 24 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận thoát nghèo (theo chuẩn nghèo Trung ương); người lang thang, xin ăn trên địa bàn đang được quản lý tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập tỉnh trong thời gian chờ về nơi cư trú và cộng tác viên dân số tại địa phương.

Ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, tỉnh Đồng Nai còn hỗ trợ 50% trên mức đóng BHYT cho các đối tượng là học sinh, sinh viên khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và các học sinh tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đồng Nai; nhân viên y tế thôn, bản ấp: cô đỡ thôn, bản ấp.

Hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho các đối tượng là nạn nhân theo quy định của luật Phòng, chống mua bán người trong vòng 1 năm kể từ khi đối tượng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân theo quy định.

Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn Trung ương.

Hỗ trợ 20% mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định chuẩn hộ có mức sống trung bình của Trung ương.

Đồng Nai hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng- Ảnh 2.

Đồng Nai hướng đến mục tiêu năm 2030 đạt bao phủ y tế toàn dân

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT thì được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Dự kiến, nguồn lực kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ này trong giai đoạn 2026 - 2030 gần 842 tỉ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai, trước thời điểm sáp nhập tỉnh, giai đoạn từ năm 2022 - 2025, tỉnh Đồng Nai (cũ) đã hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 450.655 lượt người với kinh phí gần 274,5 tỉ đồng; tỉnh Bình Phước (cũ) hỗ trợ cho 672.455 lượt người với kinh phí 154 tỉ đồng.

Đến tháng 10.2025, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới đạt 90,3% dân số (kể cả lực lượng vũ trang).

Tin liên quan

Mong người già, học sinh ở TP.HCM sớm được miễn phí BHYT

Mong người già, học sinh ở TP.HCM sớm được miễn phí BHYT

Việc TP.HCM đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho 2,7 triệu người già và học sinh nhận được sự ủng hộ tích cực, nhiều ý kiến mong chính sách này sớm được thông qua.

Khám phá thêm chủ đề

hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế Đồng Nai BHYT Bao phủ y tế toàn dân người lang thang, xin ăn học sinh đối tượng khó khăn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận