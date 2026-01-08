Đồng Nai hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng

Ngày 8.1, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhiều nhóm đối tượng khó khăn giai đoạn 2026-2030. Đây là chính sách an sinh đặc biệt được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025, bắt đầu được áp dụng từ ngày 31.12.2025.

Nhiều nhóm đối tượng khó khăn được hỗ trợ 100% chi phí mua BHYT ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, các nhóm đối tượng được tỉnh Đồng Nai chi trả toàn bộ 100% chi phí mua thẻ BHYT gồm:

Người dân tộc thiểu số thuộc diện còn gặp nhiều khó khăn hoặc có khó khăn đặc thù theo quy định Chính phủ; người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục quy định của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi (không bao gồm các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo) có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các xã khu vực I, các thôn/ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người lao động đã hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 3 tháng mà chưa có việc làm mới/chưa tham gia lại BHYT.



Hộ thoát nghèo trong vòng 24 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận thoát nghèo (theo chuẩn nghèo Trung ương); người lang thang, xin ăn trên địa bàn đang được quản lý tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập tỉnh trong thời gian chờ về nơi cư trú và cộng tác viên dân số tại địa phương.

Ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, tỉnh Đồng Nai còn hỗ trợ 50% trên mức đóng BHYT cho các đối tượng là học sinh, sinh viên khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và các học sinh tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đồng Nai; nhân viên y tế thôn, bản ấp: cô đỡ thôn, bản ấp.

Hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho các đối tượng là nạn nhân theo quy định của luật Phòng, chống mua bán người trong vòng 1 năm kể từ khi đối tượng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân theo quy định.

Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn Trung ương.

Hỗ trợ 20% mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định chuẩn hộ có mức sống trung bình của Trung ương.

Đồng Nai hướng đến mục tiêu năm 2030 đạt bao phủ y tế toàn dân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT thì được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Dự kiến, nguồn lực kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ này trong giai đoạn 2026 - 2030 gần 842 tỉ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai, trước thời điểm sáp nhập tỉnh, giai đoạn từ năm 2022 - 2025, tỉnh Đồng Nai (cũ) đã hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 450.655 lượt người với kinh phí gần 274,5 tỉ đồng; tỉnh Bình Phước (cũ) hỗ trợ cho 672.455 lượt người với kinh phí 154 tỉ đồng.

Đến tháng 10.2025, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới đạt 90,3% dân số (kể cả lực lượng vũ trang).