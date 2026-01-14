Ai được giao làm chủ đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 2?

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 26 về việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện, dự kiến tháng 6.2026 đưa vào khai thác ẢNH: LÊ LÂM

Quyết định cũng cho biết riêng các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư (VATM). Bộ Xây dựng yêu cầu ACV và VATM phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của sân bay Long Thành.

Bộ Xây dựng giao ACV lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn yêu cầu ACV bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của sân bay Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình; bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tháng 6.2026 đưa vào vận hành giai đoạn 1

Đại công trường sân bay Long Thành vào ban đêm ẢNH: ACV

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1 đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng

Trong quá trình xây dựng, ACV đề xuất sớm xây dựng thêm đường băng thứ 2. Lý do ACV đưa ra là để tận dụng các cơ sở hạ tầng đang phục vụ thi công giai đoạn 1. Ngoài ra, tránh ảnh hưởng đến hoạt động khi đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác, vì nếu sau này mới triển khai thi công thì bụi công trình sẽ "tấn công" nhà ga. Mặt khác, khi có thêm đường băng thứ 2 sẽ đảm bảo an toàn dự phòng khi đường băng số 1 gặp sự cố.

Kiến nghị của ACV được Trung ương chấp thuận, đầu năm 2025, đường băng thứ 2 đã được xây dựng, dự kiến hoàn thành trước tháng 6.2026 để đưa vào khai thác.

Máy bay đáp xuống sân bay Long Thành vào ngày 19.12.2025 ẢNH: LÊ LÂM

Giai đoạn 1 được khởi công vào đầu năm 2021. Sau gần 5 năm xây dựng, vào ngày 19.12.2025 vừa qua, ACV đã tổ chức lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành. Hiện sân bay Long Thành bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 6.2026.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 sân bay Long Thành sẽ xây dựng thêm 1 đường băng và 1 nhà ga, nâng công suất của sân bay Long Thành lên 50 triệu khách/năm.