Sân bay Long Thành: Sân bay thông minh, xanh với tiêu chuẩn 5 sao

Sân bay Long Thành đón những chuyến bay đầu tiên

Sáng 19.12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành.

Máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào sáng 19.12, khai trương chuyến bay đầu tiên tới sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, lúc 8 giờ 30, máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành, chở theo Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành.



Tiếp sau đó, hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lần lượt đáp xuống sân bay Long Thành cách nhau 5 phút.

2 chuyến bay khác lần lượt đáp xuống sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, cho biết 3 chuyến bay đáp thành công hôm nay không chỉ là những chuyến bay thông thường mà là các chuyến bay mang theo khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của đất nước sau một hành trình dài đầy nỗ lực và thử thách.

"Để có được giây phút hôm nay, chúng ta đã đi qua nhiều năm chuẩn bị, nhiều giai đoạn gian nan và những áp lực chồng chất, có những thời điểm tưởng như không vượt qua nổi. Vì vậy, có thể nói rằng mỗi mét đường băng, mỗi nhà ga, mỗi hạng mục công trình nơi đây đều chứa đựng mồ hôi, công sức và cả niềm tự hào của biết bao con người", ông Vũ Thế Phiệt nhấn mạnh.

Ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT ACV phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ LÂM

Cũng theo Chủ tịch HĐQT ACV, lễ đón thành công các chuyến bay đầu tiên trong hôm nay không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu mới. Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm để sân bay Long Thành được hoàn thiện, vận hành an toàn hiệu quả, trở thành một sân bay thông minh, xanh với tiêu chuẩn 5 sao.

"Hướng tới một cảng hàng không quốc tế trung chuyển trong khu vực, phát huy tối đa vai trò động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và của đất nước theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm công trình ngày 13.11.2025", ông Vũ Thế Phiệt nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, kiểm tra sân bay Long Thành vào ngày 13.11.2025 ẢNH: CP

Nửa đầu năm 2026 đưa vào hoạt động

Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa, chia thành 3 giai đoạn.

Sân bay Long Thành sẽ được khai thác vào nửa đầu năm 2026 ẢNH: ACV

Giai đoạn 1 của dự án được Quốc hội thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 11.2019 và được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 11.2020 với quy mô đầu tư là sân bay cấp 4F, cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO).

Trong giai đoạn 1 xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2026 (cơ bản hoàn thành trong năm 2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026). Tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Ông Vũ Thế Phiệt nhìn nhận: "Đây là dự án rất lớn không chỉ về quy mô đầu tư, yêu cầu kỹ thuật cao mà còn là tầm nhìn chiến lược đóng vai trò là động lực phát triển cho kinh tế xã hội đất nước. Trong quá trình triển khai, dự án đã phải đối mặt với nhiều khó khăn vướng mắc chưa có tiền lệ".

Công tác giải phóng mặt bằng, san nền trong năm 2022 ẢNH: LÊ LÂM

Đó là công tác giải phóng mặt bằng với khối lượng rất lớn, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục nghìn người dân. Đó là những năm tháng đại dịch Covid-19, khi công trường có lúc phải đối diện với bối cảnh thiếu nhân lực, thiếu chuyên gia, đứt gãy chuỗi cung ứng, giá vật liệu biến động mạnh, nguồn cung khan hiếm. Và đó còn là áp lực rất lớn về tiến độ, về chất lượng, về việc phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Theo ông Vũ Thế Phiệt, trong suốt thời gian qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã luôn đồng hành cùng dự án, chỉ đạo rất sát sao, cụ thể. Đích thân Thủ tướng đã 9 lần trực tiếp xuống hiện trường, lắng nghe từng vướng mắc, tháo gỡ từng nút thắt. Thủ tướng đã thành lập tổ công tác đặc biệt do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp hằng tháng giao ban tại công trường dự án.

Từ khi dự án sân bay Long Thành khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 9 lần vào kiểm tra, đốc thúc, xử lý các vướng mắc của dự án ẢNH: LÊ LÂM

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, dự án đã dần hình thành với một đại công trường "3 ca, 4 kíp", làm việc "xuyên lễ, xuyên tết", "vượt nắng thắng mưa" của hàng vạn chuyên gia, kỹ sư, công nhân, cùng hàng ngàn máy móc, thiết bị hiện đại. Nhờ đó, nhiều công trình đã hoàn thành và rút ngắn tiến độ.

Cụ thể, đã hoàn thành đường băng, đường lăn, sân đỗ, trang thiết bị, đèn hiệu; các công trình khác đã bước giai đoạn hoàn thiện như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, công trình giao thông kết nối, giao thông nội cảng, cảnh quan… đảm bảo tiến độ đưa dự án sân bay Long Thành vào khai thác vào nửa đầu năm 2026.



