Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trên QL1, nghi liên quan đến xe chở quặng

Ngày 9.1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới trên QL1.

Trước đó, lúc 21 giờ đêm 8.1, Công an xã Phú Trạch (Quảng Trị) nhận tin báo của 1 nhân viên Trạm thu phí Tasco Quảng Bình về việc khi rời khu vực nhà điều hành của trạm thu phí về nhà thì phát hiện thi thể nam thanh niên trên QL1, thuộc địa phận thôn Nam Lãnh, xã Phú Trạch.

Sau đó, Công an xã Phú Trạch báo cáo vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nắm, chủ trì xác minh làm rõ; trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ việc ẢNH: T.L

Công an xã Phú Trạch cũng phối hợp bảo vệ hiện trường, rà soát camera, xác định xe tải BS UN14.XX, kéo theo rơ móc BS UN24.XX chở quặng sắt do N.T.L (39 tuổi, trú xã Lao Bảo, Quảng Trị) điều khiển có liên quan đến vụ việc trên.

Đồng thời, xác định danh tính nam thanh niên tử vong là Tưởng Minh Tuấn (26 tuổi, trú tại thôn Phúc Kiều, xã Hòa Trạch, Quảng Trị).

Theo nhận định ban đầu, đây có thể là hậu quả của 1 vụ tai nạn giao thông.