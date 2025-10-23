Giết vợ vì bị cằn nhằn 'không chịu lo làm ăn'

Ngày 23.10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phan Văn Liêm (48 tuổi, ở P.Mỹ Thới, An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Liêm là nghi phạm giết vợ chỉ vì bị cằn nhằn không chịu lo làm ăn.

Nghi phạm Phan Văn Liêm ra công an đầu thú và khai nhận hành vi giết vợ ẢNH: C.T.V.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 21.10, Liêm uống rượu một mình tại nhà. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, giữa Liêm và vợ là bà L.T.L (47 tuổi) xảy ra cự cãi nên Liêm bỏ vào phòng.

Lúc này, bà L. nằm võng ở phòng khách và tiếp tục cằn nhằn, nói Liêm không chịu lo làm ăn. Tức giận, Liêm lấy cây dao tự chế dài 76 cm đi đến chỗ bà L. nằm và chém vào vùng hông trái của bà gây thương tích.

Sau khi chém vợ, Liêm mang dao vào phòng ngủ. Khi nghe bà L. tiếp tục có lời lẽ thách thức, Liêm đi ra và dùng cán dao đánh vào người bà L. nhiều cái rồi bỏ vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Sau khi bị thương, bà L. được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng khi đến bệnh viện bà đã tử vong. Đến 7 giờ ngày 22.10, hay tin vợ tử vong, Liêm đến công an đầu thú và giao nộp cây dao là hung khí gây án.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tiếp tục điều tra, làm rõ vụ giết vợ nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.