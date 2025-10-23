Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giết vợ vì bị cằn nhằn 'không chịu lo làm ăn'

Trần Ngọc
Trần Ngọc
23/10/2025 13:34 GMT+7

Bị cằn nhằn không chịu lo làm ăn, người đàn ông ở An Giang ra tay giết vợ rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 23.10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phan Văn Liêm (48 tuổi, ở P.Mỹ Thới, An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Liêm là nghi phạm giết vợ chỉ vì bị cằn nhằn không chịu lo làm ăn.

Giết vợ vì bị cằn nhằn 'không chịu lo làm ăn' - Ảnh 1.

Nghi phạm Phan Văn Liêm ra công an đầu thú và khai nhận hành vi giết vợ

ẢNH: C.T.V.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 21.10, Liêm uống rượu một mình tại nhà. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, giữa Liêm và vợ là bà L.T.L (47 tuổi) xảy ra cự cãi nên Liêm bỏ vào phòng.

Lúc này, bà L. nằm võng ở phòng khách và tiếp tục cằn nhằn, nói Liêm không chịu lo làm ăn. Tức giận, Liêm lấy cây dao tự chế dài 76 cm đi đến chỗ bà L. nằm và chém vào vùng hông trái của bà gây thương tích.

Sau khi chém vợ, Liêm mang dao vào phòng ngủ. Khi nghe bà L. tiếp tục có lời lẽ thách thức, Liêm đi ra và dùng cán dao đánh vào người bà L. nhiều cái rồi bỏ vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Sau khi bị thương, bà L. được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng khi đến bệnh viện bà đã tử vong. Đến 7 giờ ngày 22.10, hay tin vợ tử vong, Liêm đến công an đầu thú và giao nộp cây dao là hung khí gây án.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tiếp tục điều tra, làm rõ vụ giết vợ nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt nghi phạm giết vợ tại Kiên Giang rồi bỏ trốn sang Hậu Giang

Bắt nghi phạm giết vợ tại Kiên Giang rồi bỏ trốn sang Hậu Giang

Sau khi giết vợ, Trần Thanh Nhơn (45 tuổi, ngụ Kiên Giang) bỏ trốn sang Hậu Giang, bị lực lượng công an bắt giữ.

Khám phá thêm chủ đề

giết vợ Giết người tử vong Án mạng đầu thú AN GIANG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận