Bắt nghi phạm giết vợ tại Kiên Giang rồi bỏ trốn sang Hậu Giang

Ngày 4.4, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp Công an xã Tân Hòa (H.Châu Thành A) bắt giữ Trần Thanh Nhơn (45 tuổi, ngụ Kiên Giang), là nghi phạm giết vợ rồi bỏ trốn.

Nghi phạm Trần Thanh Nhơn khi bị cơ quan công an bắt giữ ẢNH: VỊ THANH

Trước đó, từ thông tin của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc hỗ trợ truy bắt Trần Thanh Nhơn đang trên đường bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang xác định Nhơn đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở xã Tân Hòa (H.Châu Thành A, Hậu Giang) nên phối hợp công an xã này bắt giữ T. vào sáng 4.4.

Bước đầu, Nhơn khai nhận dùng dao đâm chết vợ tại nhà ở P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá, Kiên Giang vào khoảng 4 giờ ngày 3.4. Sau khi gây án, Nhơn chạy xe máy bỏ trốn sang tỉnh Hậu Giang, định thuê nhà trọ ở qua đêm rồi trốn tiếp thì bị bắt. Trong thời gian trốn chạy, Nhơn có có ý định tự tử nhưng không thành.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã bàn giao Trần Thanh Nhơn cho Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra.