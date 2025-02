Hậu Giang: Khởi tố 31 bị can mang hung khí tổ chức đánh nhau

Ngày 27.2, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành A vừa ra quyết định khởi tố 22 bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Một trong 2 nhóm bị can bị Công an H.Châu Thành A (Hậu Giang) khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích ẢNH: V.T

Những người bị khởi tố gồm: Hồ Hoài Hận (19 tuổi), Trần Trí Tường (18 tuổi), Đinh Văn Lít (24 tuổi), Nguyễn Nhuận Phát (22 tuổi), Đặng Hoài Tâm (18 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (18 tuổi), Lê Công Tiển (17 tuổi), Cao Phước Toàn (19 tuổi), Đỗ Thiên Long (20 tuổi), Nguyễn Thanh Nguyên (17 tuổi), Lê Hoàng Anh (22 tuổi), Nguyễn Văn Tre (19 tuổi), Trương Hoài Phong (17 tuổi), Võ Minh Phát (17 tuổi), Phạm Hoài Nên (17 tuổi), Nguyễn Tấn Lộc (17 tuổi), Nguyễn Đăng Khôi (19 tuổi), Nguyễn Hữu Thịnh (20 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (18 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (20 tuổi), Lương Minh Nghĩa (20 tuổi, cùng trú H.Châu Thành A, Hậu Giang) và Hồ Nguyễn Quốc Đạt (18 tuổi, trú H.Thới Lai, TP.Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, tối ngày 9.2, Hồ Hoài Hận hẹn H.P.H (15 tuổi, trú TT.Rạch Gòi, H.Châu Thành A) đánh nhau tại đoạn cầu Sáu Ngàn trên QL 61C, đoạn thuộc TT.Bảy Ngàn, H.Châu Thành A. Nhóm của Hận có hơn chục người mang theo hung khí đi xe mô tô đến điểm hẹn. Lúc này, nhóm của H.P.H cũng đông tương đương đã dùng chai bia ném và sử dụng hung khí đuổi đánh. Do nhóm của Hận kịp chạy thoát nên chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Nhận được tin báo, Công an H.Châu Thành A vào cuộc xác minh và đưa 2 nhóm thanh thiếu niên liên quan về phục vụ công tác điều tra. Hiện, Cơ quan CSĐT cũng ra lệnh tạm giam đối với Đặng Hoài Tâm và Đỗ Thiên Long, các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng H.P.H do chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng nên không bị khởi tố.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành A, cũng ra quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 bị can để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng, gồm: Trần Hữu Nghị (18 tuổi) Huỳnh Đoàn Gia Bảo (18 tuổi), Phạm Quốc Thành (18 tuổi) Nguyễn Chí Bảo (19 tuổi), Cao Thái Nguyên (17 tuổi), Lê Vỹ Kha (18 tuổi), Nguyễn Minh Trọng (20 tuổi, cùng trú H.Châu Thành A, Hậu Giang) và Bùi Huy Cường (22 tuổi), Lê Nhật Hào, (19 tuổi, cùng trú H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

11 thanh thiếu niên làm việc với cơ quan công an để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng ẢNH: THANH DUY

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 6.2, trong lúc nhậu, cả nhóm bị can nói trên rủ nhau mang theo hung khí và vỏ chai bia đến nhà hai thanh niên ở xã Nhơn Nghĩa A và TT.Rạch Gòi của H.Châu Thành A để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, nhóm này hò hét, chửi bới, dùng chai bia, gạch đá ném vào nhà, sử dụng hung khí đập phá làm hư hỏng tài sản, gây mất an ninh trật tự.

Nhận được tin báo, Công an H.Châu Thành A nhanh chóng vào cuộc và đưa những bị can này về cơ quan phục công tác điều tra; đồng thời thu giữ nhiều phương tiện, hung khí.