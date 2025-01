Mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Ngày 26.1, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Thùy (34 tuổi, ở Hậu Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Kim Thùy làm việc với Công an tỉnh Hậu Giang ẢNH: VỊ THANH

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thùy biết một người bạn có phương tiện giao thông vi phạm, bị cơ quan công an ở Hậu Giang tạm giữ. Khoảng giữa năm 2024, Thùy nhắn tin vào số điện thoại di động của người này, mạo danh là Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, hứa giúp đỡ rồi nại lý do để mượn tiền.

Tin tưởng bạn, bị hại nhiều lần chuyển tiền cho Thùy, song chỉ nhận được lời hứa nên sinh nghi và quyết định đến công an trình báo.

Vào cuộc xác minh, công an xác định Thùy mạo danh danh Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đã đi khỏi địa phương hơn 4 tháng và không rõ tung tích.

Đến ngày 25.1.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang tìm ra Thùy đang lẩn trốn tại P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, Thùy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận từ tháng 6 đến tháng 8.2024, bằng thủ đoạn giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang, Thùy đã lừa đảo và chiếm đoạt của bị hại tổng số tiền trên 970 triệu đồng, sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ mạo danh Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.