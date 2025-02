Kiên Giang: Khởi tố bị can đánh bé gái 2 tuổi tử vong

Chiều 25.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mạc Hoàng Giang (30 tuổi) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Giang là bị can đã dùng thanh gỗ và ống nhựa đánh bé gái 2 tuổi con của người quen, khiến bé tử vong tại chỗ.

Bị can Mạc Hoàng Giang (bên trái) và bị can Đỗ Văn Ngờ (bên phải) bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố trong vụ việc Giang dùng cây đánh bé gái 2 tuổi tử vong vào ngày 17.2 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Liên quan vụ án, Công an tỉnh Kiên Giang cũng khởi tố bị can Đỗ Văn Ngờ (27 tuổi, cùng ở P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá) để tiếp tục điều tra, xử lý Ngờ về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, chị N.T.D.T (28 tuổi, ở cùng địa phương với Giang) có quen biết với Giang nên đến gửi con gái của chị là bé D.T (2 tuổi) cho Giang trông giữ tại nhà.

Chiều 7.2, trong lúc Giang cho bé D.T ăn nhưng bé không chịu ăn và tiểu ra nệm. Bực tức, Giang dùng khúc gỗ đánh bé D.T liên tiếp nhiều cái khiến bé ngã khụy. Sau đó, Giang tiếp tục lấy một đoạn ống nhựa đánh vào chân, tay và nhiều vị trí khác trên cơ thể bé D.T.

Lúc này, Đỗ Văn Ngờ đến nhà Giang chơi và phát hiện bé D.T nằm dưới nền gạch bất động, toàn thân có nhiều vết bầm tím. Dù biết nạn nhân đã tử vong nhưng Ngờ không trình báo cơ quan chức năng.

Thanh gỗ và đoạn ống nhựa bị can Mạc Hoàng Giang dùng để đánh bé gái 2 tuổi tử vong ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phát hiện bé D.T chết bất thường nên gia đình bé trình báo với công an vào cuộc điều tra, xử lý. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng Kiên Giang xác định nguyên nhân tử vong của bé D.T. là do đa chấn thương với nhiều vết sây sát da và bầm tụ máu ở vùng trán, hốc mắt hai bên, vùng chẩm, ngực, bụng, thận trái và vỡ phức tạp lách.

Tại hiện trường, công an thu giữ một tấm ván gỗ dài 45,5 cm; 1 ống nhựa màu trắng dài 66,5 cm. Giang khai nhận đã sử dụng hai vật này để đánh bé D.T. dẫn đến tử vong.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, do các bị can Giang và Ngờ có liên quan đến một vụ án khác đang được điều tra nên Công an tỉnh Kiên Giang chỉ ra quyết định tạm giữ hình sự các bị can này để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án bé 2 tuổi bị đánh tử vong.