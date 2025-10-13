Trộm 23,5 chỉ vàng của hàng xóm, sau đó mang trả và đến công an đầu thú

Ngày 13.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, một phụ nữ lấy trộm 23,5 chỉ vàng trị giá hơn 300 triệu đồng của hàng xóm đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi trộm vàng.

Vụ việc xảy ra vào tối 1.10, khi bà N.T.M.T (52 tuổi, ở xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk; thuộc H.Phú Hòa, Phú Yên cũ) vừa đi làm về nhà thì phát hiện đèn điện trong nhà bật sáng. Kiểm tra, bà T. thấy cánh cửa sau nhà bị cạy phá, đồ đạc trong phòng ngủ bị lục tung, nhiều nhẫn vàng và trang sức có giá trị đã bị kẻ gian lấy trộm.

Tang vật 23,5 chỉ vàng, trị giá hơn 300 triệu đồng ẢNH: HOÀNG ANH

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức vào cuộc, điều tra và xác định V.T.T (45 tuổi, hàng xóm bà T.) là nghi phạm. Sau đó, bà V.T.T cũng mang toàn bộ tài sản trả lại cho bà T. và đến công an đầu thú, khai nhận mục đích trộm vàng là để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, V.T.T khai nhận, trước đây đã nhiều lần mượn tiền và vàng của bà T. để trả nợ, giải quyết khó khăn, nên đã để ý vị trí cất giữ tài sản của hàng xóm.

Chiều 1.10, khi biết bà T. vắng nhà, V.T.T mang theo kéo sắt, đột nhập cửa sau, cạy bung mái nhà vệ sinh và cửa phòng ngủ, lấy 8 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền và 1 lắc tay, tổng trọng lượng 23,5 chỉ vàng, trị giá 300 triệu đồng, rồi mang về nhà cất giấu. Bà T. cho biết số tài sản này là công sức tích góp nhiều năm của bà.

Khi thấy cơ quan công an tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết hiện trường và ráo riết truy xét thủ phạm, 3 ngày sau, người phụ nữ đã mang toàn bộ tài sản trộm cắp trả lại cho bà T. và đến công an đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang xử lý vụ việc theo quy trình tố tụng hình sự.