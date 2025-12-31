Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản làm Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư.

Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971 tại Hà Tĩnh, là tiến sĩ chính trị học, cử nhân ngữ văn, Ủy viên T.Ư Đảng.

Ông Hoàng Trung Dũng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư ẢNH: TTXVN

Ông Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều vị trí công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Hà Tĩnh như Phó bí thư Tỉnh đoàn; Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Tĩnh; Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Từ tháng 10.2020, ông Dũng được bầu giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Ban Tổ chức T.Ư hiện nay có Trưởng ban là ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng. Phó trưởng ban thường trực là ông Mai Văn Chính, 6 phó trưởng ban là các ông, bà: Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thị Thanh Trà, Phan Thăng An, Hoàng Trung Dũng.



