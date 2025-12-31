Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng ban Nội chính T.Ư

Mai Hà
31/12/2025 12:37 GMT+7

Ngày 31.12, Ban Nội chính T.Ư tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng ban Nội chính T.Ư.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư, chủ trì hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng vụ Cơ quan Nội chính giữ chức Phó trưởng ban Nội chính T.Ư.

Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng ban Nội chính T.Ư- Ảnh 1.

Ông Phan Đình Trạc trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Trường

ẢNH: TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978; tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân; có trình độ tiến sĩ luật (chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm), cao cấp lý luận chính trị. 

Ông là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành sớm, đã trải qua nhiều vị trí công tác: giảng viên Học viện An ninh nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng; Phó vụ trưởng vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng vụ Địa phương I; Vụ trưởng vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính T.Ư.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Trường khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trưởng ban Nội chính T.Ư hiện nay là ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư.

Phó ban Nội chính T.Ư là các ông Lê Minh Trí, Võ Văn Dũng, Bùi Văn Nghiêm, Lê Hồng Quang, Nguyễn Thanh Hải, Đặng văn Dũng và ông Nguyễn Xuân Trường.

