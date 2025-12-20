Ai sẽ có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo trường đại học?

Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục đại học mà Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến, cơ quan chủ quản có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm với hầu hết trường hợp lãnh đạo trường đại học.



Lãnh đạo Bộ GD-ĐT trao quyết định công nhận Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: MAI CHI

Theo luật Giáo dục đại học (sửa đổi), có một vị trí lãnh đạo cơ sở đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) duy nhất mà Thủ tướng Chính phủ sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, điều động, thuyên chuyển, đó là giám đốc đại học quốc gia.

Còn cơ quan quản lý trực tiếp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, điều động, thuyên chuyển hầu hết các vị trí lãnh đạo còn lại như: hiệu trưởng, phó giám đốc đại học, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập.

Căn cứ quy định này của luật, dự thảo quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục đại học mà Bộ GD-ĐT lấy ý kiến đã đưa ra một số nội dung cụ thể về việc bổ nhiệm này.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc đại học, phó giám đốc đại học, phó giám đốc đại học quốc gia; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các chức danh tương đương của cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc.

Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học công lập có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các chức danh tương đương của cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc.

Người có thẩm quyền bổ nhiệm thì có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, điều động, thuyên chuyển. Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, thuyên chuyển đối với các chức danh lãnh đạo của trường đại học công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức đối với viên chức quản lý.

Với trường đại học tư thục thì hội đồng trường có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo trường đại học sau khi được nhà đầu tư đồng ý về phương án nhân sự.

Thủ tục đối với các trường tư sẽ được quy định như sau:

Căn cứ tiêu chuẩn nhân sự theo quy định, hội đồng trường của trường đại học tư thục lựa chọn và đề xuất phương án nhân sự gửi nhà đầu tư. Sau khi nhà đầu tư có ý kiến đồng ý bằng văn bản về phương án nhân sự thì hội đồng trường bổ nhiệm nhân sự.

Trường hợp không có nhân sự hiệu trưởng hoặc tương đương mà hội đồng trường không hoạt động, thì nhà đầu tư có văn bản trực tiếp giao nhân sự đủ tiêu chuẩn hiệu trưởng để tạm thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng đến thời điểm hiệu trưởng được bổ nhiệm theo quy định.

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, thuyên chuyển chi tiết do trường đại học tư thục tự quyết định và được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học tư thục phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về các chức danh lãnh đạo trường đại học tư thục, nhà trường báo cáo bằng văn bản kèm theo minh chứng đến Bộ GD-ĐT và UBND cấp tỉnh nơi cơ sở đặt trụ sở chính để theo dõi.