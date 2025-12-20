Đề xuất siết việc chuyển đổi trường ĐH thành ĐH từ năm 2026

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Giáo dục đại học (ĐH). Trong đó có các tiêu chí để chuyển đổi trường ĐH thành ĐH. Nghị định được ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Cụ thể, tại điều 5 dự thảo này, các cơ sở giáo dục ĐH được công nhận là ĐH khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà dự thảo đưa ra.

Về pháp lý và chủ thể sở hữu, được cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận đối với trường ĐH công lập; được sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng vốn góp đối với trường ĐH tư thục và trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Bên cạnh đó, đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Dự kiến từ năm 2026, việc chuyển đổi trường ĐH thành ĐH phải đáp ứng các điều kiện khắt khe hơn ẢNH: MỸ QUYÊN

Về tổ chức và cơ cấu ngành, quy mô đào tạo, phải có ít nhất 5 trường thuộc cơ cấu tổ chức. Trong đó, mỗi trường thành viên phải có tối thiểu 5 ngành đào tạo tất cả các trình độ của giáo dục ĐH, có quy mô đào tạo chính quy từ 5.000 người trở lên, có ít nhất một nhóm nghiên cứu mạnh...

Để trở thành ĐH, phải có tối thiểu 25 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ theo danh mục và quy định hiện hành và quy mô đào tạo chính quy đạt từ 25.000 người trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ.

Về đội ngũ giảng viên, tỷ lệ giảng viên quốc tế tham gia giảng dạy đạt tối thiểu 5% tổng số giảng viên tại thời điểm nộp hồ sơ. Đội ngũ giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ đạt tối thiểu 60%.

Về đào tạo và người học, tỷ lệ người học trình độ sau ĐH trên tổng quy mô đào tạo chính quy đạt tối thiểu 20%; tỷ lệ sinh viên quốc tế theo học chương trình đào tạo chính quy cấp văn bằng đạt tối thiểu 3%.

Về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tỷ lệ sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bình quân đạt tối thiểu 2,5 điểm quy đổi trên một giảng viên/năm theo quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục ĐH của Chính phủ.

Cùng với đó, tỷ trọng thu từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt tối thiểu 20% tổng thu của cơ sở giáo dục ĐH.

Các điều kiện về quy mô đào tạo, giảng viên, người học, nghiên cứu khoa học ở trên phải được duy trì liên tục tối thiểu 3 năm trước thời điểm nộp hồ sơ.

So với quy định hiện hành (Nghị định số 99 ban hành năm 2019), thì những tiêu chí tại dự thảo mới khó hơn rất nhiều. Cụ thể Nghị định số 99 chỉ quy định ĐH có 3 trường trực thuộc, tổng quy mô 15.000 sinh viên, có 10 ngành đào tạo tiến sĩ, không quy định cụ thể về tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ, giảng viên quốc tế, người học sau ĐH và tỷ lệ sinh viên quốc tế.

Bên cạnh đó, Nghị định 99 cũng không quy định về tỷ trọng thu từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các tiêu chí Nghị định 99 năm 2019 Dự thảo Nghị định mới Trường trực thuộc Ít nhất 3 trường Ít nhất 5 trường Quy mô đào tạo chính quy 15.000 người 25.000 người Ngành đào tạo tiến sĩ Tối thiểu 10 Tối thiểu 25 Giảng viên trình độ tiến sĩ Không quy định cụ thể Tối thiểu 60% Giảng viên quốc tế Không quy định cụ thể Tối thiểu 5% Người học sau ĐH Không quy định cụ thể Tối thiểu 20% Sinh viên quốc tế Không quy định cụ thể Tối thiểu 3% Thu từ hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo/tổng thu Không quy định cụ thể Tối thiểu 20%

Đến thời điểm này, cả nước hiện có 12 ĐH gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Duy Tân, ĐH Phenikaa, ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH Cần Thơ. Nếu theo quy định mới, hầu hết các ĐH hiện tại đều không đáp ứng đủ tiêu chí nguồn thu từ khoa học công nghệ, một số trường chưa đạt điều kiện về tỷ lệ giảng viên tiến sĩ (như ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Công nghiệp Hà Nội...). Tuy nhiên theo Bộ GD-ĐT, các ĐH được công nhận trước 1.1.2026 nếu chưa đáp ứng đủ điều kiện vẫn hoạt động nhưng phải đáp ứng trong 5 năm tới.



