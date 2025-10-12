Trường ĐH nào có quy mô đào tạo lớn nhất TP.HCM?

Dựa trên báo cáo công khai của các trường ĐH tại khu vực TP.HCM (báo cáo cho năm học 2024-2025), có thể thấy quy mô đào tạo của một số trường ngoài công lập vượt xa nhiều trường công lập (thống kê chưa đầy đủ do một số trường chưa cập nhật thông tin trên trang web).

Sinh viên Trường ĐH Văn Lang. Đây là trường có quy mô đào tạo ĐH lớn nhất TP.HCM ẢNH: CHIẾN THẮNG

Cụ thể, Trường ĐH Văn Lang đứng vị trí số 1 với quy mô 54.914 sinh viên. Đứng vị trí số 2 là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với 39.997 sinh viên. Đây cũng là trường có quy mô đào tạo ĐH lớn nhất trong số các trường công lập tại TP.HCM.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đứng thứ 3 với tổng số 37.517 sinh viên và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đứng thứ 4 với tổng số 36.684 sinh viên.

Xếp thứ 5 là ĐH Kinh tế TP.HCM với 33.851 sinh viên. Trường ĐH Tôn Đức Thắng đứng thứ 6 với 28.141 sinh viên. Các trường tiếp theo là Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (26.844), Sư phạm TP.HCM (22.116), Công thương TP.HCM (18.393).

Về đào tạo sau ĐH, ĐH Kinh tế TP.HCM có quy mô lớn nhất với 5.549 học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ. Kế đến là Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM (2.434), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (2.388), Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (1.686).

Trong số những trường ĐH ngoài công lập, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có quy mô đào tạo sau ĐH lớn nhất với 1.521 học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ. Tiếp theo là Trường Quốc tế Hồng Bàng (1.081).

Về tuyển mới trong năm học 2024-2025, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đứng đầu với 11.972 sinh viên. Kế đến là Trường ĐH Văn Lang 11.722 sinh viên.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đứng thứ 3 với 9.288 sinh viên và thứ 4 là Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với 8.703 sinh viên. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM xếp thứ 5 trong số các trường ĐH nói chung và số 2 trong khối trường ĐH công lập với 8.590 sinh viên.