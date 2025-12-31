Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 31.12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình ẢNH: TTXVN

Ông Lê Hải Bình 48 tuổi, quê Hải Phòng; Phó giáo sư Chính trị học, tiến sĩ Quan hệ quốc tế. Ông có nhiều năm gắn bó với ngành ngoại giao, từng kinh qua các vị trí Phó vụ trưởng, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao; Vụ trưởng Thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao; Phó giám đốc Học viện Ngoại giao.

Sau đó, ông chuyển sang lĩnh vực tuyên giáo, từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Phó ban chuyên trách Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại, Phó ban Tuyên giáo T.Ư.

Tháng 3.2024, ông Lê Hải Bình được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Tới tháng 2.2025, ông được phân công giữ chức Thứ trưởng VH-TT-DL.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp và cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay là ông Nguyễn Xuân Thắng. Các phó giám đốc gồm các ông Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Duy Bắc, Hoàng Phúc Lâm, Dương Trung Ý, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Hải Bình.

