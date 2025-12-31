Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Mai Hà
Mai Hà
31/12/2025 11:00 GMT+7

Bộ Chính trị điều động, phân công Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sáng 31.12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình

ẢNH: TTXVN

Ông Lê Hải Bình 48 tuổi, quê Hải Phòng; Phó giáo sư Chính trị học, tiến sĩ Quan hệ quốc tế. Ông có nhiều năm gắn bó với ngành ngoại giao, từng kinh qua các vị trí Phó vụ trưởng, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao; Vụ trưởng Thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao; Phó giám đốc Học viện Ngoại giao.

Sau đó, ông chuyển sang lĩnh vực tuyên giáo, từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Phó ban chuyên trách Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại, Phó ban Tuyên giáo T.Ư.

Tháng 3.2024, ông Lê Hải Bình được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Tới tháng 2.2025, ông được phân công giữ chức Thứ trưởng VH-TT-DL.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp và cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay là ông Nguyễn Xuân Thắng. Các phó giám đốc gồm các ông Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Duy Bắc, Hoàng Phúc Lâm, Dương Trung Ý, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Hải Bình.

Tin liên quan

Ông Lê Hải Bình làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ông Lê Hải Bình làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Khám phá thêm chủ đề

Ông Lê Hải Bình Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL bổ nhiệm Học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận