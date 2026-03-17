Mua trang phục công an trên Facebook, làm giả thẻ đảng viên để lừa đảo 'chạy án'

Viện KSND TP.Hà Nội mới đây hoàn tất cáo trạng, truy tố 10 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Nhóm này gồm: Lê Thiên Vũ (44 tuổi), Nguyễn Duy Thanh Châu (45 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (39 tuổi), Vương Thị Quỳnh Phương (41 tuổi)…

Theo cáo buộc, dù không công tác trong ngành công an nhưng khoảng tháng 11.2023, Vũ và Châu thuê các đối tượng trên mạng xã hội Facebook làm giả 2 thẻ đảng viên cùng 1 quyết định kết nạp đảng viên, nhằm tạo nhiều mối quan hệ, qua đó có cơ hội chiếm đoạt tài sản.

Vũ còn mua 2 bộ trang phục của lực lượng an ninh nhân dân, cấp hàm trung tá, gắn biển tên Vũ và Châu, với giá 6 triệu đồng.

Nhóm này sau đó chụp ảnh chân dung với các bộ quần áo, cho Nguyễn Tiến Dũng xem để giới thiệu mình là cán bộ công tác tại Bộ Công an.

Cuối năm 2023, bà L. (60 tuổi, trú tại TP.HCM) có nhu cầu xin cho người quen đang bị tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được chuyển sang tại ngoại, nên liên hệ với Dũng. Do nghĩ Vũ và Châu là công an, Dũng nhờ 2 người này giúp cho người quen của bà L.

Nhận lời, Vũ liên hệ với người khác để tìm cách. Sau nhiều cầu "trung gian", việc đến tay Vương Thị Quỳnh Phương.

Cáo trạng cho hay, dù không có khả năng xin cho người quen của bà L. được tại ngoại, Phương vẫn đồng ý, sau đó nhờ một đối tượng tên Đạt (chưa xác định được nhân thân) giúp.

Đạt yêu cầu Phương chi 1,5 tỉ đồng. Phương quay lại "phát giá" 3 tỉ đồng. Qua các trung gian khác, chi phí cuối cùng đẩy lên 6 tỉ đồng.

Để bà L. tin tưởng, Vũ, Châu và Dũng thống nhất sẽ giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Công an, Dũng là lãnh đạo của 2 người còn lại.

Các bị can đưa ra thông tin gian dối như có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ngành công an, có khả năng xin tại ngoại, đồng thời sử dụng thẻ đảng viên giả để lấy lòng tin của bà L.

Từ ngày 26.12.2023 đến 16.1.2024, nhóm bị can yêu cầu bà L. chuyển tổng số hơn 2,7 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Chuyển tiền nhưng chờ mãi người quen không được tại ngoại, bà L. nhiều lần đòi tiền nhưng các bị can không trả. Đến tháng 4.2024, bà L. quyết định trình báo cơ quan công an.