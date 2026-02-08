Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã, nữ bị can ở Cà Mau vẫn sa lưới

Gia Bách
Gia Bách
08/02/2026 12:30 GMT+7

Sau thời gian bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau truy nã, Hồ Thị Mỹ Loan bị bắt giữ dù liên tục lẩn trốn qua nhiều nơi và phẫu thuật thẩm mỹ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 8.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa bắt giữ Hồ Thị Mỹ Loan (35 tuổi, ở xã Phong Hiệp, Cà Mau), là bị can bị truy nã, khi đang lẩn trốn tại Vĩnh Long.

Trước đó, ngày 29.11.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có quyết định truy nã đối với Hồ Thị Mỹ Loan.

Theo hồ sơ tố tụng, ngày 26.9.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố Loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 28.11.2025, cơ quan điều tra tiếp tục ban hành quyết định bổ sung, khởi tố Loan thêm hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bắt giữ nữ bị can truy nã sau thời gian phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lẩn trốn - Ảnh 1.

Trốn truy nã, bị can Hồ Thị Mỹ Loan phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi diện mạo, tránh bị phát hiện

ẢNH: CACC


Theo điều tra ban đầu, thông qua bạn trai, Loan quen biết vợ chồng anh N.V.Đ. Loan tự giới thiệu mình kinh doanh bất động sản, đã ly dị và có tài sản là ô tô và một thửa đất để tạo lòng tin. Sau đó, Loan lên mạng xã hội mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên mình, nhiều lần đưa anh Đ. đi xem các công trình đang xây dựng để củng cố sự tin tưởng.

Từ tháng 10 đến tháng 11.2021, Loan nhiều lần đưa thông tin gian dối để vợ chồng anh Đ. cho mượn tổng cộng khoảng 300 triệu đồng rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Ngày 31.3.2022, khi các bên đi công chứng lập hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng thửa đất để trừ nợ, công chứng viên phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Loan là giả và trình báo công an.

Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, Loan bỏ trốn khỏi nơi cư trú tại ấp 12, xã Phong Hiệp trước khi cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng. Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc.

Trong thời gian trốn truy nã, Loan di chuyển qua nhiều địa phương và có thời gian đến các tỉnh phía bắc lẩn trốn; đồng thời phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi diện mạo, tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được tung tích bị can và tổ chức bắt giữ.

Nữ bị can qua nhiều nước để trốn truy nã vẫn không thoát

Nữ bị can qua nhiều nước để trốn truy nã vẫn không thoát

Sau khi qua nhiều nước để trốn truy nã, rồi làm phiên dịch cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia..., Bùi Thị Thu Hồng đã bị Công an TP.Huế cùng các đơn vị phối hợp bắt giữ khi vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

truy nã lừa đảo chiếm đoạt tài sản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cà mau trốn truy nã
