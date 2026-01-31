Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nữ bị can qua nhiều nước để trốn truy nã vẫn không thoát

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
31/01/2026 04:30 GMT+7

Sau khi qua nhiều nước để trốn truy nã, rồi làm phiên dịch cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia..., Bùi Thị Thu Hồng đã bị Công an TP.Huế cùng các đơn vị phối hợp bắt giữ khi vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 30.1, Phòng An ninh điều tra Công an TP.Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp các đơn vị bắt giữ Bùi Thị Thu Hồng (39 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk), bị can bị khởi tố và bị truy nã về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Nữ bị can bị truy nã quốc tế bị bắt giữ sau 6 năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Bị can Bùi Thị Thu Hồng

ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12.2018, Hồng cùng chồng và một nghi phạm khác tổ chức cho 4 người xuất cảnh trái phép sang các nước, rồi trốn ở lại Mỹ để lao động bất hợp pháp. Cùng thời điểm này, Hồng tiếp tục tổ chức cho 2 người nữa trốn sang Hàn Quốc để ở lại làm việc trái phép.

Đến giữa tháng 9.2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm về tội "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Lúc này, Hồng bỏ trốn khỏi địa phương, nên bị truy nã.

Cơ quan chức năng xác định Hồng xuất cảnh sang các nước châu Âu và châu Mỹ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Nữ bị can bị truy nã quốc tế bị bắt giữ sau 6 năm lẩn trốn - Ảnh 2.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định và bắt giữ Bùi Thị Thu Hồng

ẢNH: BÌNH THIÊN

Đến ngày 28.1, từ các dữ liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra xác định Hồng sẽ về Việt Nam để thăm người thân, nên phối hợp với các đồn biên phòng cửa khẩu, công an các địa phương tổ chức đón lõng, bắt giữ Hồng.

Khoảng 5 giờ sáng 28.1, khi phát hiện Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua một cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang, Phòng An ninh điều tra đã phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã sang các nước châu Âu và châu Mỹ, làm lao động tự do. Đến năm 2022, Hồng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành Campuchia - châu Âu, đồng thời làm thêm phiên dịch cho các công ty lừa đảo.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý bị can trốn truy nã này.

Đồng Tháp: Bắt 16 người nhập cảnh trái phép, có 1 người đang bị truy nã

Đồng Tháp: Bắt 16 người nhập cảnh trái phép, có 1 người đang bị truy nã

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ 16 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, trong đó có 1 người đang bị Công an TP.HCM truy nã liên quan đến ma túy.

Xem thêm bình luận