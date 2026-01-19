Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Đồng Tháp: Bắt 16 người nhập cảnh trái phép, có 1 người đang bị truy nã

Trần Ngọc
Trần Ngọc
19/01/2026 18:26 GMT+7

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ 16 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, trong đó có 1 người đang bị Công an TP.HCM truy nã liên quan đến ma túy.

Chiều ngày 19.1, Đồn Biên phòng Cầu Muống thuộc Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 16 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, trong đó có 1 người đang có quyết định truy nã của Công an TP.HCM.

Đồng Tháp: Bắt 16 người nhập cảnh trái phép, có 1 người đang bị truy nã- Ảnh 1.

16 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng Biên phòng Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ

ẢNH: BPĐT

Theo Đồn Biên phòng Cầu Muống, trước đó vào khoảng 7 giờ ngày 18.1, trong quá trình tuần tra kiểm soát ở khu vực biên giới thuộc địa bàn P.Thường Lạc, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 3 người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bắt giữ mời về đơn vị để điều tra. 

Tiếp đó, vào các khoảng thời gian từ 8 giờ 30 phút và 11 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm 13 người khác tại khu vực bến đò Phần Giang thuộc P.Thường Lạc. Đáng chú ý, trong số này có Bùi Thị Chúc Quỳnh (21 tuổi, ngụ xã Phú Giáo, TP.HCM) đang có quyết định truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy của Công an TP.HCM. 

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng làm rõ một số đối tượng liên quan đến hoạt động đưa, rước người qua biên giới trái phép để xử lý theo quy định.

Đồng Tháp: Bắt 16 người nhập cảnh trái phép, có 1 người đang bị truy nã- Ảnh 2.

Bùi Thị Chúc Quỳnh bị Công an TP.HCM truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

ẢNH: BPĐT

Hiện, Đồn biên phòng Cầu Muống đã bàn giao Bùi Thị Chúc Quỳnh cho Công an TP.HCM thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các lực lượng xác minh nhân thân, tiền án, tiền sự của những người còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

